Publiziert am 23.07.2025

Am Donnerstag übernimmt Gruppetto erneut den Blick-Liveticker zur Tour de France. Für die 18. Etappe nach Courchevel Col de la Loze zeichnen Co-Chefredaktor Corsin Zander und Digitalchef Laurent Aeberli verantwortlich.

Der alternative Ticker-Stil fokussiert neben dem Renngeschehen auch auf Randgeschichten und Kurioses am Strassenrand, wie der Blick in eigener Sache schreibt. Das Format orientiert sich am Fussball-Liveticker des deutschen Magazins «11Freunde». Das 2023 gegründete Gruppetto-Magazin versteht sich als Genussprodukt für die Velokultur (persoenlich.com berichtete).

Live getickert wird ab 13 Uhr aus dem Ringier-Gebäude an der Dufourstrasse in Zürich. Die Kooperation zwischen Blick und Gruppetto hatte bereits im Vorjahr stattgefunden und wird nach positiven Rückmeldungen wiederholt. (cbe)