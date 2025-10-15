K-Tipp: Halbwahrheiten zum Halbtax

Wer das absehbare Ableben einer nationalen Institution vermeldet, darf mit einem entsprechenden Echo rechnen; erst recht, wenn die Information aus einer gemeinhin als verlässlich bekannten Quelle stammt. Entsprechend hohe Wellen schlug am Mittwochmorgen die Meldung des K-Tipps, wonach der Branchenverband Alliance Swisspass das beliebte Halbtax-Abo «bald aus dem Angebot kippen» wolle.

Wenn andere die Zuspitzung weiter zuspitzen

Blick und Tamedia schrieben von einem «Schock für SBB-Kunden» respektive «-Passagiere», andere titelten nüchterner, aber das Thema war gesetzt. Von A wie Ajour bis Z wie Zentralplus vermeldeten zahlreiche Schweizer Medien das bevorstehende Ende des Halbtaxs. Und auf Social Media, wo viele nur die Schlagzeile lesen vor einer Meinungsabsonderung, lief die Empörungsmaschinerie heiss.

In der Zwischenzeit dementierte die Alliance Swisspass den Sachverhalt und kritisiert die Darstellung im K-Tipp. «Auch nach einer möglichen Einführung eines neuen Preissystems (Zielhorizont 2035) wird es ein Halbtax geben», schreibt der Branchenverband am Dienstagvormittag auf seiner Website. Der K-Tipp habe «bewusst einen falschen Titel gewählt und Fakten irreführend dargestellt». Und dies, obwohl die Redaktion vollständige Kenntnis der relevanten Fakten gehabt habe.

Grundlage für den Artikel war ein Hintergrundgespräch. Damit bot die Alliance Swisspass verschiedenen Medien einen Einblick in den laufenden myRide-Testbetrieb. Mittelfristig soll das Preis- und Abosystem für den öffentlichen Verkehr in der Schweiz stark vereinfacht werden. Daran nahm auch SRF mit dem Magazin «Espresso» teil. Dessen Beitrag kommt ohne Zuspitzung aus, adressiert aber auch die vielen offenen Fragen und kritischen Punkte des geplanten Systems. Das Halbtax erwähnt SRF mit keinem Wort.

K-Tipp hält an seinem Titel fest

Auch nach dem Dementi hält der K-Tipp an seiner Darstellung fest. Über dem Artikel steht weiterhin: «Branchenverband will Halbtaxabo abschaffen». Andere Medien setzten unterdessen Fragezeichen hinter ihre Titel oder ergänzten ihre Artikel mit Aussagen aus dem Dementi.

Auf Anfrage liefert Mirjam Fonti, stellvertretende Leiterin des Rechercheteams von K-Tipp/Saldo, eine Stellungnahme der Redaktion: «Das Halbtax in der Form, wie wir es heute kennen, soll abgeschafft werden», heisst es darin. Und weiter: «Das neue System entspricht nicht mehr dem heutigen Halbtax. Es ist ein anderes Produkt, auch wenn man das neue Rabattsystem wieder mit einem ähnlichen Namen versehen würde.» Daraus zimmerte die Redaktion die Schlagzeile mit der geplanten Abschaffung des Halbtax.

Einen Entscheid, wie ihn Titel und Lead im K-Tipp suggerieren, hat aber niemand getroffen. Davon steht denn auch im Artikel nichts mehr. Keine Quelle, keine Aussage einer verantwortlichen Person wird erwähnt, welche die baldige Abschaffung belegen würde.

Wenn es in Zukunft kein Abo mehr gibt, das den Erwerb von Tickets zum halben Preis ermöglicht, dann ist das eine Konsequenz des neuen Preissystems, erklärt Fritz Sterchi, der für Alliance Swisspass kommuniziert. Gleichzeitig betont Sterchi, dass es auch unter dem neuen System weiterhin ein Halbtax geben soll, «das dem heutigen Abo sehr nahe kommt».