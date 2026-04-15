SRF: «Happy Day» mit fast 50 Prozent Marktanteil

Publiziert am 15.04.2026

Den Abschluss der «Happy Day»-Staffel vom Samstag verfolgten im Schnitt 702'000 Personen, was einem Marktanteil von 49,6 Prozent entspricht.

Über die gesamte erste Staffel erzielte die Sendung einen durchschnittlichen Marktanteil von 46,2 Prozent. Das teilte SRF am Mittwoch auf den sozialen Medien mit. Als Quelle nennt SRF die vorläufigen Zahlen von Mediapulse TV Data.

Zugleich war es die letzte Sendung aus dem Studio 1 in Zürich-Leutschenbach. Das 1973 eröffnete Studio wird aus Spargründen stillgelegt. Ab Oktober produziert SRF «Happy Day» im Studio 5 (persoenlich.com berichtete). (cbe)