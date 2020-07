179'000 Unique Clients, 346'886 Visits und 584'922 Page Impressions im Monat Juni, das sind die zweitbesten Werte. Nur im Lockdown-Monat März besuchten noch mehr User unsere Website. Damals verzeichneten wir laut Netmetrix 187'000 Unique Clients und 675'855 Page Impressions, was in puncto zugreifende Geräte einen Rekord in der 20-jährigen Geschichte von persoenlich.com bedeutete (persoenlich.com berichtete).

Diese hervorragenden Zugriffszahlen zeigen: Primeure, hintergründige Storys und Interviews lesen Sie, liebe Leserinnen und Leser, gerne bei uns, ebenso selbstverständlich die wichtigsten (Breaking)-News der schweizerischen und internationalen Medien- und Kommunikationsindustrie. Dazu kommt, dass Sie, jetzt, da viele von Ihnen noch immer im Homeoffice arbeiten, einen grösseren Anteil ihrer Zeit für die Lektüre unseres Angebots einsetzen können.

Bleiben Sie auf dem Laufenden über das, was in unserer Branche passiert: Der Verlag und die Redaktion werden während den ganzen Sommerferien besetzt sein, der Newsletter wird durchgängig und ohne Pause erscheinen.

Es freut und ehrt uns sehr, Sie über den Sommer und ganz generell weiterhin zu unserer Leserschaft zählen zu dürfen. (eh)