Abbau bei der NZZ: Impressum spricht von «Schönreden»

Die NZZ-Mediengruppe will ihre Kosten senken. Sie hat am Donnerstag ein Sparziel formuliert, das Einsparungen von insgesamt 13,4 Millionen Franken vorsieht. Geplant ist auch ein mittelfristiger Stellenabbau von unter fünf Prozent. In erster Linie gehe es um organisatorische und nicht um personelle Kostensenkungen. Die Einsparungen im redaktionellen Bereich machen 30 Prozent, also 3,9 Millionen Franken aus, schreibt die NZZ-Medienstelle auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA zu einem Interview von persoenlich.com.

Der Journalistenverband Impressum bedauert den geplanten Abbau bei der NZZ-Mediengruppe. Der Verband rechnet «mit mehreren Dutzend Betroffenen in Form von Entlassungen, forcierten Frühpensionierungen und Pensenreduktionen». Damit werde die Redaktion künftig «auf einen empfindlich grossen Anteil der Journalistinnen und Journalisten verzichten müssen», was sich auf die Qualität und Vielfalt auswirken werde.

«Ein Abbau in diesem Umfang wird die Qualität und die Themenvielfalt einschränken», wird Impressum-Geschäftsführer Urs Thalmann in der Mitteilung zitiert. «Die Redaktion arbeitet bereits jetzt unter sehr starkem Produktionsdruck. Zu behaupten, die journalistische Qualität mit weniger Ressourcen zu verbessern, ist Schönreden. Das hat in den letzten Jahren nie funktioniert – auch nicht bei anderen Verlagen.»





Die NZZ-Mediengruppe beschäftigt "rund 780 Mitarbeitende". Wenn 5 Prozent entlassen werden, ist das handgelenk mal Pi eine ganze @Wochenzeitung oder Zweidrittel von @watson_news https://t.co/CVLjczvNon — Benjamin von Wyl (@biofrontsau) June 25, 2020



Laut Impressum sei zu erwarten, dass die Restrukturierung die Voraussetzungen der Massenentlassung im Sinne des Obligationenrechts erfülle, dies namentlich mit Blick auf die knapp 10 Prozent der Kosten, die unternehmensweit eingespart werden sollen. Die Mitarbeitenden müssen also vorgängig zu Abbaumassnahmen konsultiert werden, heisst es in der Mitteilung. Auch die Pflicht zur Verhandlung eines Sozialplans dürfte eintreten, so Impressum. Der Verband werde die Mitarbeitenden dabei unterstützen, ihre Rechte auf Mitwirkung und die Verhandlung eines Sozialplans durchzusetzen.

Wie die NZZ am Donnerstagabend mitteilt, sei keine Massenentlassung geplant. (pd/sda/cbe)