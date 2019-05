Bei der Redaktion Tamedia kommt es zu einem gewichtigen Abgang. Der langjährige Inlandchef Daniel Foppa verlässt die Redaktion, wie er am Mittwochmorgen auf Twitter verkündete. Ab November arbeitet er als Produzent der Radiosendung «Rendevous» und in der Nachrichtenredaktion von SRF. Er freue sich sehr auf die neue Herausforderung, fügt er an.





In eigener Sache: Ich wechsle auf den 1. November als Produzent zur Sendung #Rendezvous und zur Nachrichtenredaktion von @SRF. Ich danke dem fantastischen Team des @tagesanzeiger für unglaubliche zwölf Jahre und freue mich sehr auf die neue Herausforderung. — Daniel Foppa (@DFoppa) 22. Mai 2019





Foppa ist seit Februar 2017 im Inlandressort des «Tages-Anzeigers» tätig, im August 2012 übernahm er die Ressortleitung (persoenlich.com berichtete). Vor seiner Zeit bei Tamedia arbeitete der Bündner unter anderem als Bundeshauskorrespondent der «Südostschweiz». (wid)