Das neue Betriebsmodell von «SRF 2024» kommt bei SRF ab 1. April 2021 zum Tragen. In diesem Zusammenhang werden bei SRF die beiden neuen Abteilungen Audience und Distribution aufgebaut (persoenlich.com berichtete). Nach dem ordentlichen Bewerbungsverfahren hat am Mittwoch der Verwaltungsrat der SRG die Interimsleitenden Laura Köppen für Audience und Stefano Semeria (54) für die Distribution als Abteilungsleitende bestimmt. Sie übernehmen diese Funktionen per sofort, wie es in einer Mitteilung heisst.







Laura Köppen arbeitet seit September 2015 bei SRF, zunächst als Projektleiterin in der TV-Forschung und später als Leiterin Strategische Projekte und Forschung. Zuvor war sie Referentin des Programmdirektors beim ZDF und Redaktorin Strategische Planung/Formatentwicklung bei ZDFneo. Die 34-Jährige hat einen Master in Interkultureller Kommunikation und Wirtschaft absolviert.

«SRF stellt die Nutzenden ins Zentrum, Audience vertritt innerhalb von SRF die vielfältigen Nutzungsbedürfnisse der Menschen in der Deutschschweiz», wird Köppen in der Mitteilung zitiert. «Es ist ein Privileg, die neue Abteilung bei SRF verantworten zu dürfen. Ich weiss, dass ich mich auf viele engagierte, kluge und kreative Mitarbeitende verlassen kann, mit denen ich Audience als neue Kraft aufbauen darf. Auf die anstehenden Aufgaben blicke ich mit viel Respekt und Dankbarkeit.»

SRF-Direktorin Nathalie Wappler ergänzt: «Massgebliche Impulse für die Gründung der Abteilung Audience kamen innerhalb des Projekts ‹SRF 2024› von Laura Köppen. Sie bringt ein hohes Verständnis für strategische Themen mit. Und die Fähigkeit, ganz unterschiedliche Menschen und Ideen miteinander zu verbinden. Audience steht für die Stimme des Publikums, die bei SRF zentral ist. Laura Köppen ist die ideale Person, um die Anliegen des Publikums in der Geschäftsleitung von SRF zu vertreten.»







Bei SRF ist Stefano Semeria seit 2011 in unterschiedlichen Führungsfunktionen tätig: als Programmleiter TV, Bereichsleiter Junge Zielgruppen und ab August 2018 als Abteilungsleiter Jugend, Familie, Unterhaltung und Mitglied der Geschäftsleitung. Vor seiner Tätigkeit bei SRF war Semeria Inhaber einer Beratungs- und Entwicklungsfirma für Onlinevideo und die Analyse digitaler Strategien von internationalen Medienunternehmen. Bei verschiedenen deutschen Fernsehsendern hatte er zudem Leitungspositionen in Programmplanung und Trendscouting inne.

«Mit der Abteilung Distribution schafft SRF eines der spannendsten Tätigkeitsprofile, das es zurzeit in der Schweizer Medienwelt gibt», so Semeria. «Auf diese Herausforderung freue ich mich sehr. In den nächsten Monaten gilt es vor allem, die neue Abteilung im Unternehmen zu verankern. Wir müssen von Anfang an den Wert und die Bedeutung von Distribution vermitteln – und die interne Zusammenarbeit leben, über die Abteilungsgrenzen hinweg. Daher ist eines meiner grössten Anliegen, aus den heterogenen Aufgaben in der Distribution eine Einheit zu formen.»

Wappler sagt: «Stefano Semeria bringt innerhalb der Medienbranche langjährige Erfahrung in anspruchsvollen Führungspositionen mit. Zudem überzeugt sein Leistungsausweis beim Aufbau und der Umsetzung von neuen Angeboten. Als Leiter des Bereichs Junge Zielgruppen hat er bei SRF mit seinem Team vielfältige Inhalte erfolgreich umgesetzt. Ich bin davon überzeugt, dass Stefano Semeria genau die richtige Person ist, um die komplexen Aufgaben der Distribution innerhalb von SRF zu stärken – für unser Publikum.»

Weitere Veränderungen

Wie angekündigt, werden die heutigen Abteilungen Programme und Digital Ende März 2021 aufgelöst. Ihre Aufgabenbereiche werden in die neue Organisationsstruktur von SRF überführt. Robert Ruckstuhl, seit Sommer 2019 interimistischer Abteilungsleiter Programme, übernimmt nach Auflösung der Programmabteilung in der Abteilung Distribution die Leitung des Bereichs Kanäle Radio. Noch offen ist die künftige Funktion von Gert von Manteuffel, derzeit Abteilungsleiter Digital, nach Auflösung der Abteilung. Die interimistische Abteilungsleitung Unterhaltung bleibt bei Reto Peritz. Die Stelle ist intern und extern ausgeschrieben. (pd/cbe)