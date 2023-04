Republik: Interimsleitung als neue Chefredaktion bestätigt

Nach den Erfahrungen der letzten Monate sei man überzeugt, dass die Publizistik der Republik bei dieser Chefredaktion in guten Händen liege, heisst es in einer Medienmitteilung.

Co-Chefredaktorin Bettina Hamilton-Irvine ist seit fünf Jahren Teil der Republik-Crew, unter anderem als Chefin vom Dienst und seit dreieinhalb Jahren als Co-Leiterin des Inland­ressorts.

Die Journalistin studierte Journalismus an der Queensland University of Technology in Australien. Dazu bringt Bettina Hamilton-Irvine rund zehn Jahre Erfahrung im Führen von publizistischen Teams mit, unter anderem als Chef­redaktorin der «Limmattaler Zeitung». Sie unterrichtet Journalismus am MAZ in Luzern und an der Uni Freiburg.

Bereits seit Januar leitet Bettina Hamilton-Irvine die Redaktion interimistisch gemeinsam mit Daniel Binswanger, der sich bis auf weiteres für die Co-Chef­redaktion zur Verfügung stellt.

Daniel Binswanger war lange Jahre Frankreich-Korrespondent des «Magazins» und ist profilierter Polit­kolumnist. Er ist der Gründer und bisherige Co-Leiter des Republik-Feuilletons. (pd/nil)