CH Media TV: Intime Einblicke in das Fernsehjahr

von Christian Beck

Das Timing hätte am Freitagmorgen nicht besser sein können: Draussen ist es sonnig, es werden Temperaturen weit über 20 Grad erwartet, drinnen lädt CH Media TV zum Frühlingsbrunch. Rund 80 Werbeauftraggeber, vorwiegend aus der Agenturszene, waren ins Restaurant Metropol in Zürich geladen, um sich die TV-Highlights der nationalen Sender – wie 3+ oder TV24 – zeigen zu lassen. Es wären zu viele Highlights gewesen, um damit noch bis zum TV-Vermarktungsevent Screen-up im September warten zu können. Deshalb entschied sich CH Media TV, zum ersten Mal eine Art Mini-Screen-up in eigener Sache bereits im Frühling durchzuführen.

Doch bevor die TV-Höhepunkte von 2024 vorgestellt wurden, läutete Musiker Marc Sway den Frühling musikalisch ein. Mit einer akustischen Gitarre auf den Knien verzauberte der Teilnehmer der aktuellen «Sing meinen Song»-Staffel die geladenen Gäste zuerst mit seinem Song «Way Back Home». «Ihr wisst gar nicht, wie es ist, wenn man bei einer solchen Sendung mitmacht», so Sway. «Die Leute sprechen mich in der Migros an und fragen, weshalb ich nicht auf der Insel bin.» Das Schweizer Tauschkonzert wurde im letzten Spätsommer auf Grand Canaria aufgezeichnet.

Oneplus knackt halbe Million Nutzer

Nik Hartmann und Miriam Martino, Co-Leitung Eigenproduktionen TV National bei CH Media, sowie Roger Elsener, CEO CH Media TV, führten durch den Vormittag. Für Elsener war es der voraussichtlich letzte öffentliche Auftritt, bevor er das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlässt. «Es ist schön, in einem solch familiären Rahmen auf der Bühne zu stehen», so der scheidende CEO.

Für Elsener sicher auch schön waren die Zahlen, die er präsentieren durfte. Während der Primetime verzeichneten 2023 die nationalen TV-Sender von CH Media in der werberelevanten Zielgruppe ein Wachstum von 16 Prozent. 1,2 Millionen Menschen erreichten die Sender pro Tag auf all ihren Kanälen. Der Streamingdienst Oneplus verzeichnete im zweiten Betriebsjahr derweil 560'000 Nutzerinnen und Nutzer.

Und nun zu den TV-Highlights: An der letzten Screen-up vom September wurde eine erste Vorschau auf «Buddy Bucket List» mit Moser & Schelker gezeigt. Nun ist klar: Das Primetime-Format startet im Mai auf 3+. Im Mittelpunkt der Sendung steht das von Bühne, Radio und Podcast bekannte Moderatoren-Duo Simon Moser und Michel Schelker (persoenlich.com berichtete). Die Inspiration für die Show findet sich im Privatleben der beiden: Vor Jahren schenkte Moser Schelker ein Buch, in das er eintragen konnte, was er in seinem Leben noch alles machen wolle, eine sogenannte «Bucket List» zum Abarbeiten. Diese Listen der beiden nehmen sie sich nun in sechs Folgen vor. Die Kameracrew sorgt mit unerwarteten Hürden für zusätzlichen Zündstoff.

Ab Juli auf Oneplus und ab September auf 3+ startet «Reality Estate – Promi, reich, sucht …». Die Sendung gewährt den Zuschauern exklusive Einblicke in die Immobiliensuche auf den teuersten Pflastern der Welt. Während sechs Folgen begleitet «Reality Estate» die sechs Schweizer Promis Vera Dillier, Keenan Brill, Romina Irina, Patric Haziri, Emanuel Eugster und Reto Hanselmann. Zuschauerinnen und Zuschauer können in die Welt der High-End-Immobilien eintauchen.

Ganze 35 Folgen wird es von «The Real Life: Zürich» geben. Die wöchentliche Soap kann ab Juni auf Oneplus gestreamt werden. «Engelberg – Die Talentschmiede» zeigt das Leben an der Sportmittelschule und soll ab Februar 2025 in sechs Folgen auf 3+ ausgestrahlt werden.

Zum Abschluss des Events mischte sich Marc Sway mit dem Song «Keep On Walking» unter das anwesende Publikum – unplugged im wahrsten Sinne des Wortes, ohne Mikrofon und Verstärker.