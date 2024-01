Mediapulse: Jede dritte Person nutzt täglich Onlinemedien

Im zweiten Halbjahr 2023 haben 100 Webangebote mit insgesamt 238 Websites und Apps zusammen täglich 2,7 Millionen Personen erreicht. Dies entspricht einer Tagesreichweite von knapp 33 Prozent der Bevölkerung ab drei Jahren, wie es in einer Mitteilung der Forschungsstelle Mediapulse heisst. Im Laufe einer durchschnittlichen Woche steige die Zahl der Nutzerinnen und Nutzer auf knapp vier Millionen und pro Monat auf 4,8 Millionen.

Die Nutzungsdaten der erfassten Angebote können mithilfe der Online Audience Data nach verschiedenen Aspekten aufgeschlüsselt und verglichen werden. So zeigen Männer mit einer Monatsreichweite von 58,4 Prozent eine etwas höhere Affinität für die gemessenen Angebote als Frauen (57,5 Prozent). In der Altersgruppe 50 bis 59 Jahre liegt die Monatsreichweite mit 71 Prozent deutlich höher als in der Altersgruppe 15 bis 29 Jahre (50 Prozent).

Über die verschiedenen Wochentage hinweg ist die Zahl der Nutzerinnen und Nutzer stabil. Beim Blick auf den durchschnittlichen Tagesverlauf lässt sich beobachten, dass die Onlinemedien über den ganzen Tag präsent sind und deutliche Nutzungsspitzen am frühen Morgen (7 Uhr), am Mittag (12 Uhr) und am Abend (17 bis 22 Uhr) hinterlassen. Bei einer Tagesbetrachtung über die letzten sechs Monate korrespondieren die höchsten Tageswerte mit der späten Hitzewelle Ende August mit Werten von über drei Millionen Nutzerinnen und Nutzer am 23. und 24. August sowie mit den beiden Politikereignissen, der Nationalratswahl vom 22. Oktober und der Bundesratswahl vom 13. Dezember mit je 2,9 Millionen Nutzenden pro Tag, die rund 27, respektive 28 Minuten auf den jeweiligen Plattformen verbrachten.







Die Mediapulse Onlineforschung erfasst die personenbezogene Nutzung der an der Forschung teilnehmenden Onlineangebote (Websites und Apps) mit Hilfe eines hybriden Messsystems, bei dem die Abrufzahlen einer Traffic-Messung mit den Nutzerdaten eines stehenden Haushaltspanels kombiniert werden. Erfasst wird dabei die Nutzung der Wohnbevölkerung ab drei Jahren über alle Endgeräte (PC, Tablet, Smartphone) und unabhängig vom jeweiligen Nutzungsort (In- und Out-of-Home). Die kontinuierlich erfassten Nutzungsdaten werden monatlich in entsprechenden Markttools publiziert und zweimal pro Jahr in Form eines Semesterberichts zusammengefasst. (pd/cbe)