Fairmedia: Jessica King wird neue Geschäftsführerin

Jessica King tritt am 1. Februar die Stelle als Geschäftsführerin bei Fairmedia in einem 50-Prozent-Pensum an. Sie ersetzt die beiden bisherigen Co-Geschäftsführer, Manuel Bertschi und An Lac Truong Dinh, die Fairmedia nach drei Jahren auf eigenen Wunsch verlassen. Die beiden Co-Geschäftsführer haben den Aufbau und die Etablierung von Fairmedia als Anlaufstelle für Medienbetroffene wesentlich geprägt, wie es in einer Mitteilung vom Freitag heisst.

Die 33-Jährige arbeitete knapp zehn Jahre als Journalistin, zuerst bei der «Berner Zeitung», zuletzt beim «Beobachter». Die Bernerin verfügt über einen Master in Medien- und Kommunikationswissenschaften sowie Sozialpolitik. «Unfaire, unsorgfältige und persönlichkeitsverletzende Berichterstattung störte mich bereits während meiner Tätigkeit als Journalistin», wird King in der Mitteilung zitiert.

Der 2015 gegründete und seit 2016 operativ tätige Verein aus Basel zählt mittlerweile rund 100 Mitglieder und kann konstant hohe Fallzahlen vorweisen. «Wir bedauern den Weggang von Manuel Bertschi und An Lac Truong Dinh sehr», wird Fairmedia-Präsident Beat Jans in der Mitteilung zitiert. Ihre Arbeit sei vom Vorstand wie auch von den Betroffenen medialer Überschreitungen sehr geschätzt worden.

Grund für den Weggang der beiden Co-Geschäftsführer ist gemäss Mitteilung deren berufliche Zukunft: Der Historiker An Lac Truong Dinh wird sein Arbeitspensum beim Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) erhöhen und Manuel Bertschi wechselt als Anwalt in eine Basler Kanzlei. (pd/as)