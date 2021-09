NZZ am Sonntag: Jonas Projer übernimmt das Ruder

Jonas Projer hat zum ersten Mal eine Ausgabe der NZZ am Sonntag verantwortet. Der ehemalige Chefredaktor von Blick TV folgt auf Luzi Bernet (persoenlich.com berichtete). Bereits seit Mai schnupperte Projer die Luft an der Zürcher Falkenstrasse und veröffentlichte seither auch kleinere Beiträge.

Nun begrüsste Projer die Leserinnen und Leser auf Seite 2, die neu «Forum» heisst: «Gemeinsam mit dem Leitungsteam übernehme ich ab dieser Ausgabe die Chefredaktion der NZZ am Sonntag. Mein herzlicher Dank geht an Nicole Althaus, welche die NZZ am Sonntag in den letzten Monaten interimistisch verantwortete.»

Unzählige E-Mails und SMS «von Freunden und von Unbekannten» hätten ihn erreicht. «In all diesen Nachrichten gibt es ein Wort, das immer wieder erscheint: ‹Lieblingszeitung›. Ich werde beglückwünscht, bei dieser ‹Lieblingszeitung› arbeiten zu dürfen. Man warnt mich davor, sie zu beschädigen. Und fordert mich auf, sie auch digital so zu stärken, wie sie es im Print schon ist.»

Viele der besten Journalistinnen und Journalisten der Deutschschweiz würden bei der NZZ am Sonntag arbeiten. «Sie haben diese Zeitung mit Felix E. Müller aufgebaut und erfolgreich gemacht. Sie haben sie mit Luzi Bernet gepflegt und weiter gestärkt. Und sie wollen sie nun für die Zukunft entwickeln», so Projer.

Der 40-jährige Chefredaktor verspricht im Editorial: «Wir alle werden uns erstens weiter jede Woche darum bemühen, eine exzellente Zeitung zu produzieren. Zweitens: Wir werden die NZZ am Sonntag mit Ihnen zusammen weiterentwickeln, digital und im Print.» (cbe)