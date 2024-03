Radio 24: Jonathan Schoeffel wird Programmleiter

Neue Herausforderung für Jonathan Schoeffel: Der 36-Jährige wird per April 2024 die Programmleitung von Radio 24 übernehmen, wie CH Media Entertainment gegenüber persoenlich.com bestätigt.

Schoeffel folgt auf Giulia Cresta, die sich ab April auf den senderübergreifenden Bereich Programmgestaltung für die Radiosender von CH Media konzentriert. Bisher übte sie diese Rolle in einer Doppelfunktion aus (persoenlich.com berichtete). Crestas Team ist für alle Sender in den Bereichen Planung, Produktion und Promotion tätig. Es soll dabei insbesondere die reibungslose Abwicklung von Promotionen und Aktionen zusammen mit Werbekunden sicherstellen.

Schoeffel war zuletzt als Leiter Online und Radio in der trimedialen Redaktion von CH Media in Zürich tätig und leitete in dieser Funktion die Redaktionsteams von ZüriToday und Radio 24. In seiner neuen Funktion als Radio-24-Programmleiter trägt Jonathan Schoeffel die Verantwortung für das gesamte Programm der ältesten Schweizer Privatradiostation und führt dessen Team, bestehend aus Moderation, Programmplanung und Redaktion. Schoeffel startete 2009 bei Radio 24, zuerst war er Redaktor, dann Sportchef und schliesslich Redaktionsleiter.

Nachfolger von Schoeffel als Redaktionsleiter von ZüriToday wird Oliver Schneider. Er gehört seit dem Start von ZüriToday im Februar zum Team des regionalen Newsportals von Radio 24 und TeleZüri. Der promovierte Historiker war bisher Reporter und Produzent bei ZüriToday und der Zentralredaktion der sechs Today-Portale. (cbe)