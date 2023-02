Galledia: Kalenderverlag Calendaria wird übernommen

Galledia übernimmt rückwirkend per 1. Januar 2023 vom im italienischen Bozen domizilierten Athesia Druck hundert Prozent des Aktienkapitals von Calendaria. Der Kalenderverlag beschäftigt in Immensee SZ rund 30 Mitarbeitende.

Der Fachverlag aus der Zentralschweiz entwickelt, produziert und vertreibt seit 1917 Kalender, Poster, Kartensets und Spiele. Als Marktführerin verfüge Calendaria über mehr als 5000 Fotos und Illustrationen in der eigenen Bilddatenbank, heisst es weiter. Calendaria betreibe eine autarke Produktion am Standort in Immensee und liefere ihre Kalender weltweit aus.

«Wir freuen uns darüber, dass Calendaria künftig zu unserer Unternehmensgruppe gehört. Damit erweitern wir unser Portfolio im Fachmedienbereich um eine weitere Disziplin», wird Daniel Ettlinger, CEO der Galledia, zitiert. (pd/wid)