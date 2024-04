Der Kanton Bern hatte das Onlinemagazin Baba News für die Podcast-Reihe «Was ich dich schon immer fragen wollte» mit rund 20'000 Franken für die Jahre 2022/2023 unterstützt. Nachdem Baba News eine Folge eines anderen Podcasts («From System with Love») veröffentlichte, löste der Kanton im November 2023 den Vertrag einseitig auf und strich die letzte Tranche der vereinbarten Unterstützung (persoenlich.com berichtete).

Ein Mitarbeiter des Kantons verkündete damals, dass es auch in Zukunft keine Zusammenarbeit mehr mit Baba News geben werde, wie es in einer Mitteilung des Onlinemagazins heisst. Als Grund sei unter anderem ein «Reputationsschaden» genannt worden, der dem Kanton Bern durch den Podcast «From System with Love» zugefügt worden sei. Im besagten Podcast äusserte sich Baba News kritisch gegenüber der gegenwärtigen israelischen Offensive in Gaza sowie gegenüber des israelischen Siedlerkolonialismus.

Die Redaktion von Baba News verlangte bereits im November eine rechtliche Verfügung zum Entscheid, erhielt diese jedoch laut eigenen Angaben nicht. Nun habe der Kanton Bern vergangene Woche das zuvor gestrichene Geld überwiesen.

«Wir wissen nicht, was den Gesinnungswandel bei den Verantwortlichen im Kanton ausgelöst hat», lässt sich Albina Muhtari, Chefredaktorin von Baba News, in der Mitteilung vom Mittwoch zitieren. «Wir hatten Ende Februar ein Gespräch mit dem Generalsekretär Alexandre Schmidt und dem Amtsvorsteher Manuel Michel, in welchem allerdings grosse Meinungsverschiedenheiten im Hinblick auf die Medienfreiheit zum Ausdruck kamen. Ende März wurde uns das Geld dann ausbezahlt. Wir gehen davon aus, dass der Kanton seine Fehler eingesehen und dementsprechend gehandelt hat.» Die Entscheidung des Kantons, die gestrichenen Gelder an Baba News zu überweisen, sei ein Entscheid zugunsten von Meinungsfreiheit und journalistischer Unabhängigkeit. (pd/cbe)