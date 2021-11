Radio Top: Karin El Mais wird neue Chefredaktorin

Karin El Mais hat in den vergangenen Jahren bei verschiedenen Schweizer Medienhäusern gearbeitet. Unter anderem war sie Redaktorin bei der SRF-«Tagesschau» und Produzentin bei TeleZüri. Zuletzt war sie Unterhaltungschefin der Schweizer Illustrierten bei Ringier. «Mit Karin El Mais stösst eine erfahrene Journalistin zu den Top-Medien, die in der Region stark verwurzelt ist», lässt sich Geschäftsführer Philippe Pfiffner in einer Mitteilung zitieren. Die 58-Jährige übernimmt den Chefredaktionsposten von Sandro Peter, der die Top-Medien gemäss Mitteilung «auf eigenen Wunsch» per Ende Jahr verlässt.

Ebenfalls einen Neuzugang verzeichnet Tele Top. Alexander Wenger ist seit Anfang November Teil des Top-Talk-Teams. Der 35-jährige Zürcher hat am MAZ studiert, war VJ bei TeleZüri, hat als Produzent und Realisator verschiedenste Projekte betreut, war Moderator bei Sat.1 Schweiz und ist aktuell neben anderen Projekten verantwortlich für den «Zurich Pride Podcast». (pd/tim)