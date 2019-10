BRK News: Kathrin Röder geht zu Blaulicht-Reportern

Kathrin Röder verstärkt per 1. Januar 2020 das Team von BRK News im Fachbereich «Broadcast & Online» als Produzentin. Röder arbeitet seit über 18 Jahren bei Tele Top, 2014 wurde sie beim Regionalsender zur Chefredaktorin befördert. Per Ende Jahr hat sie gekündigt (persoenlich.com berichtete).

BRK News stehe für News im Bereich Blaulicht. «Ein Gebiet, welches heikel abzudecken ist und von unseren Frontmitarbeitern täglich Fingerspitzengefühl verlangt», heisst es in einer Mitteilung. «Rambo-Typen» und «Bluthunde», welche sich am Boulevardjournalismus ergötzen würden, seien bei BRK News am falschen Ort. «Und so haben wir nach langer Suche mit Kathrin Röder jemanden gefunden, der optimal zu unserer gelebten Firmenphilosophie passt», heisst es weiter. Mit Röder sei eine «fachlich äusserst kompetente Journalistin» verpflichtet worden, welche «nebst den charakterlichen Eigenschaften auch einen enormen Leistungsausweis» mit sich bringe.

BRK News hat ihren Hauptsitz im thurgauischen Pfyn. Das Team rund um den Inhaber und Blaulichtreporter Beat Kälin arbeitet ausschliesslich im Bereich «Blaulicht-News» und deckt sämtliche Schweizer Medienhäuser mit Ereignisbildern aus dem Grossraum Zürich und dem nahen Ausland ab. BRK News beschäftigt zwei Vollzeitstellen und betreibt ein kleines Netz von freien Fotografen und Videoreportern.

Nachfolgerin von Röder bei Tele Top wird Ljilja Mucibabic, derzeit Videojournalistin bei TeleZüri. (pd/cbe)