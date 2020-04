TX Group: Keine Dividende für 2020

Die ordentliche Generalversammlung 2020 der TX Group AG wurde am Freitagnachmittag ohne persönliche Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre durchgeführt. Diese konnten ihre Stimmrechte der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin übertragen und haben auf diesem Wege den Anträgen des Verwaltungsrats grossmehrheitlich zugestimmt, wie es in einer Mitteilung vom Freitag heisst.

Verleger Pietro Supino kündigte an, dass aufgrund der krisenbedingt negativen Ergebnisentwicklung und zur Stärkung des Unternehmens für das laufende Geschäftsjahr keine Dividendenausschüttung erwartet werden kann. Die Geschäftsleitung habe ausserdem auf die bisherige UL-Gewinnbeteiligung verzichtet.

Weiter dankte Supino allen Mitarbeitenden und dem Kader unter der Führung von CEO Christoph Tonini für ihr Engagement: «Gerade in der aktuellen schweren Krise zeigt sich die Verlässlichkeit und die Qualität der täglichen Arbeit unserer Mitarbeitenden von der IT über die Druckereien, das Werbegeschäft und die Marktplätze bis zu den Redaktionen. Damit leisten wir einen wichtigen Beitrag zum demokratischen Gemeinwesen und zur freiheitlichen Selbstbestimmung der Menschen. Darauf dürfen wir alle gemeinsam stolz sein», lässt sich Supino in der Mitteilung zitieren.

Seit Anfang Jahr bildet die neu geschaffene TX Group das Dach für die seither eigenständigen Unternehmen TX Markets, Goldbach, 20 Minuten und Tamedia. An der Generalversammlung wurden Pascale Bruderer und Christoph Tonini in den Verwaltungsrat der TX Group gewählt. Die ehemalige Nationalratspräsidentin und Ständerätin Pascale Bruderer ist als Unternehmerin tätig und bereits Mitglied des Verwaltungsrats von Tamedia. Christoph Tonini bleibt bis Ende Juni 2020 CEO der TX Group und wird nach Abgabe der operativen Verantwortung in den Verwaltungsrat wechseln sowie weiterhin den Verwaltungsräten von TX Markets und Goldbach angehören.