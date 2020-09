Kritik an Schlagzeilen: Keystone-SDA entschuldigt sich und korrigiert

von Michèle Widmer

Am Montag berichteten verschiedene Medien, wie 20min.ch, Tages-Anzeiger und der Blick, dass die Schweiz in der Corona-Pandemie den Wert eines Risikolandes erreicht hat. Die Nachrichtenagentur Keystone-SDA verschickte am Abend eine Meldung, wonach der Wert laut dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) darunter liege. Als Richtmenge gelten hierzulande 60 Neuansteckungen bei 100'000 Einwohnern über 14 Tage – 59,623 betrug der Wert demnach am Montag.

Keystone-SDA schrieb in der Meldung, dass verschiedene Medien die Behauptung vom Risikoland Schweizer «hinausposaunt» hätten. Für diese Formulierung entschuldigt sich die Nachrichtenagentur nachträglich, wie sie auf Twitter schreibt: «Der Ausdruck entspricht nicht den Vorgaben für eine neutrale Formulierung. Wir bedauern den Vorfall und korrigieren die Meldung im Archiv.»

Der Ausdruck stammt tatsächlich aus unserer Meldung. Er entspricht nicht den Vorgaben für eine neutrale Formulierung. Wir bedauern den Vorfall und korrigieren die Meldung im Archiv. (N.M.) — Keystone-SDA news (@key_SDA_news) September 15, 2020

Zustande kamen die unterschiedlichen Zahlenangaben, weil sich die entsprechenden Medien auf Angabe der Kantone, und nicht jene des BAG stützten.