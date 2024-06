CH Media: KI-generierter Artikel enthält Fehler

«Schweizer Behörden decken schweren Geheimdienstfall auf», titelte der Tages-Anzeiger am Dienstag auf der Front der gedruckten Ausgabe. Der Artikel machte öffentlich, dass ein russischer Agent kurz vor dem Bürgenstock-Gipfel in Bern versucht hatte, Waffen zu beschaffen. Die Recherche stammt von Thomas Knellwolf und Christian Brönnimann.

Andere Medien nahmen das Thema in der Folge auf und zitierten die Originalquelle – auch die CH-Media-Titel. Doch dort kam es zu inhaltlichen Fehlern, wie der Tagi-Journalist Thomas Knellwolf auf Social Media bemerkte. Er schrieb dort: «CH Media hat unseren Artikel ‹unter anderem mit Hilfe von künstlicher Intelligenz› zusammengefasst. Er enthält drei ziemlich grobe Fehler (und auch sonst ein paar Ungenauigkeiten).»

In der Branche ist es gang und gäbe, dass Medien mit einem Hinweis und in den meisten Fällen mit einem Link auf die Originalquelle über Artikel ihrer Konkurrenz berichten. KI-Tools bieten hier neue Möglichkeiten. CH Media bestätigt auf Anfrage: «Der Bereich Publishing von CH Media setzt generative KI-Tools (unter anderem ChatGPT) unterstützend ein, zum Beispiel um längere Texte zusammenzufassen oder neu zu strukturieren.» Dies wurde auch beim Artikel über die Tagi-Recherche gemacht, wie der Hinweis am Ende transparent zeigt.







Wenn KI im redaktionellen Umfeld zum Einsatz kommt, stellt sich die Frage nach der Verantwortung über die Inhalte. Diese liege bei den jeweiligen Autorinnen und Autoren, die die KI-Tools unterstützend nutzen, schreibt CH Media zum aktuellen Fall. Sie würden die Texte auf ihre Korrektheit korrigieren.



CH Media hat den Fehler im vorliegenden Fall korrigiert und dies am Ende des Textes transparent ausgewiesen.