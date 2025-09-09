UKW: «Klar ein Schritt in die falsche Richtung»

Publiziert am 09.09.2025

1. Die SRG hat ihre UKW-Sender schon Ende 2024 ausser Betrieb genommen. Hätte sie das auch getan, im Wissen um einen späteren Abschalttermin für die gesamte Branche?

Der Entscheid der SRG, die Abschaltung zwei Jahre vor den Privatradios umzusetzen und damit diesen den Weg zu ebnen, basierte auf den mit der Branche vereinbarten und vom Bund vorgegebenen Rahmenbedingungen; die branchenweite Abschaltung der UKW-Ausstrahlung per Ende 2026 ist dabei ein wichtiges Element.



2. Definitiv über die Weiterführung von UKW wird erst der Ständerat entscheiden. Sollten die Privatradios tatsächlich über 2026 hinaus via UKW senden dürfen, was würde das für die SRG-Programme bedeuten?

Aktuell gilt eine letztmalige Verlängerung der UKW-Verbreitung bis Ende 2026. Falls sich diese Rahmenbedingungen ändern, müssen wir das neu analysieren.



3. Fühlt sich die SRG von den Privatradios verschaukelt, die entgegen der ursprünglichen Abmachung auf einen Weiterbetrieb von UKW drängen?

Die Forderung eines Teils der Privatradios an die Politik ist für die SRG klar ein Schritt in die falsche Richtung und entspricht nicht den ursprünglich vereinbarten und vom Bund bestätigten Rahmenbedingungen, basierend auf welchen wir unsere Entscheide getroffen haben.



4. Die SRG hat erwogen, gewisse UKW-Sender wieder in Betrieb zu nehmen, aber schliesslich darauf verzichtet. Wieso ist das nicht möglich?

Wir orientieren uns an den aktuell geltenden Rahmenbedingungen und der Branchenvereinbarung. Im Gegensatz zu den Privatradios wäre es für uns schwierig, gewisse Gebiete, Regionen oder Publikumskreise ungleich zu behandeln. Mit DAB+ steht seit einigen Jahren eine frei zugängliche, schweizweite Radio-Verbreitung mit nahezu 100 Prozent Bevölkerungsabdeckung bereit. Es geht hier auch um die Prozesssicherheit für all jene, die bereits auf DAB+ umgestellt haben.



5. Die SRG hat ein vitales Interesse daran, dass möglichst viele Leute Radio über DAB+ hören. Wird die SRG ihre Werbeanstrengungen für einen Umstieg intensivieren?

Die Abschaltung von UKW ist ein Branchenentscheid und die Digitalisierung ein natürlicher Prozess, den die SRG nur beschränkt beeinflussen kann. Selbstverständlich setzen wir alles daran, jede Hörerin, jeden Hörer auf unseren Sendern zu behalten oder zurückzugewinnen und das Medium Radio in all seinen Formen – ob DAB+, Streaming, Podcast, zeitversetzt «on demand» – attraktiv zu halten. Der Bundesrat hat in seiner Antwort auf die politischen Vorstösse festgehalten, es sei jetzt Aufgabe der Privatradios, die vereinbarte Umstellung auf DAB+ mit geeigneten Massnahmen voranzutreiben und das Publikum entsprechend zu begleiten.



6. Wird die SRG gegen einen allfälligen Weiterbetrieb von UKW politisch oder juristisch vorgehen?

Den politischen Prozess können wir nicht weiter kommentieren bzw. über eine mögliche Entscheidung spekulieren. (nil)