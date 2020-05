von Christian Beck

In einem offenen Brief kritisiert Kleinaktionär Daniel Brunner die Verwaltungsräte der AG für die Neue Zürcher Zeitung und RMH Regionalmedien (Fusion aus Tagblatt Medien Holding und LZ Medien) scharf. Der RMH-Verwaltungsrat wolle «deutlich mehr als die im vergangenen Jahr erarbeiteten Mittel als Dividenden ausschütten, zu 97 Prozent an die Hauptaktionärin NZZ». Das Schreiben ist adressiert an NZZ-Verwaltungsratspräsident Etienne Jornod und RMH-Verwaltungsratspräsident Felix Graf. RMH Regionalmedien ist zu 50 Prozent an CH Media beteiligt.

Die an der Generalversammlung der Aktionärinnen und Aktionäre vom 14. Mai 2020 beantragten 13,4 Millionen Franken Dividende würden einer Ausschüttungsquote von sage und schreibe 714 Prozent entsprechen. «Dieser ‹Transfer nach Zürich› entspricht gleichzeitig mehr als dem 1,6-fachen der von der AG für die Neue Zürcher Zeitung Ende April 2020 ausgeschütteten Dividende von total 8 Millionen Franken», ärgert sich der in Zug wohnhafte Brunner.

Profitieren würden die Redaktionen der NZZ «offensichtlich nicht von der jahrzehntelangen ‹Dividenden-Abzüglete› aus der Provinz nach Zürich». «Vielmehr finanzierten und finanzieren diese Transfers die gerade unter dem gegenwärtigen NZZ-Verwaltungsratspräsidenten häufig wechselnden Spitzenmanager samt ihrem akkumulierten Sammelsurium ‹elektronischer Ventures› – die wiederkehrenden Wertberichtigungen und Goodwill-Abschreibungen in den NZZ-Geschäftsberichten lassen grüssen», so Brunner.

«Sechsstelliger Betrag»

Der Ärger von Brunner ist so gross, dass er sich den offenen Brief in Form eines Inserates «einen tiefen sechsstelligen Betrag» kosten liess, wie er am Mittwoch auf Anfrage von persoenlich.com sagte. «Ich erhoffe mir, dass der Verwaltungsrat nun nachgibt. Und wenn er nicht nachgibt, soll er wenigstens einen Imageschaden davontragen», so der 63-jährige Brunner am Telefon. Das Inserat wurde vom Urner Wochenblatt gestaltet und erschien dort bereits am Samstag. Publiziert wurde der offene Brief auch von Blick, Willisauer Bote, Freier Schweizer, Einsiedler Anzeiger, Bote der Urschweiz, Höfner Volksblatt, March-Anzeiger, den Gratiszeitungen der Swiss Regiomedia sowie den Onlineportalen der Jungfrau Zeitung und Zentralplus. Am Donnerstag folgen Inserate in der Weltwoche und der WOZ. Abgelehnt wurde das Inserat laut Brunner von CH Media, Tamedia und NZZ.

Brunner schliesst den offenen Brief mit den Worten: «Sehr geehrter Herr Jornod, sehr geehrter Herr Graf, es liegt nun (fast) an Ihnen allein, Verantwortung zu übernehmen und die fehlgeleiteten Anträge betreffend Dividendenausschüttung (‹reguläre› Dividende 6,7 Millionen Franken und Sonderdividende 6,7 Millionen Franken) der RMH Regionalmedien AG zurückzuziehen beziehungsweise abzulehnen.»

Brunner war Mitgründer der Zuger Presse. 2005 verkaufte der damalige Hauptaktionär seine Beteiligung an dem Blatt der LZ Medien Holding, um die Wochenzeitung nachhaltig zu sichern (persoenlich.com berichtete).