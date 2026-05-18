Publiziert am 18.05.2026

Mit der Partie USA–Schweiz wurde die Eishockey-Weltmeisterschaft am Freitag, 15. Mai 2026 in der Schweiz eröffnet. Den Sieg im Auftaktspiel der Schweizer Nationalmannschaft sahen bis zu 595’000 Personen am Schweizer Fernsehen. Das entsprach einem Marktanteil 57 Prozent. Die SRF-Onlineplattformen registrierten 195’000 Starts eines Livestreams, wie SRF in einer Medienmitteilung schreibt.

Das zweite Gruppenspiel, das die Schweiz gegen Lettland gewann, verfolgten bis zu 468’000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Dies entspricht einem Marktanteil von 41,1 Prozent. Der Livestream wurde rund 187’000-mal gestartet.

Zum Vergleich: Das entscheidende Spiel der Finalserie der Schweizer Meisterschaft zwischen dem Davos und Fribourg-Gottéron schauten bis zu 412’000 Personen aus der Deutschschweiz auf den Privatsendern 3+ und TV24 (persoenlich.com berichtete). (pd/nil)