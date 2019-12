Umzug von Bern nach Zürich: Kritik von SRF-Mitarbeitenden unerwünscht

Die neue Audiostrategie soll am Dienstag von der Geschäftsleitung abgesegnet werden (persoenlich.com berichtete). Am selben Tag werden die SRF-Mitarbeitenden über ihr Schicksal an einer Infoveranstaltung informiert. Am Mittwoch wird ausserdem SRF-Direktorin Nathalie Wappler nach Bern reisen, um sich den Fragen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Radiostudios zu stellen.

In der Einladung der Chefredaktion zur Infoveranstaltung stand, dass möglichst viele kommen sollten, «denn es ist wichtig, Eure Fragen beantworten zu können.» Einige Angestellte befürchten deshalb, es werde einschneidende Massnahmen geben, wie der Tages-Anzeiger berichtete.

«Wir befürchten, dass wir abgehängt werden, auf dem Abstellgleis landen und zu Tode gespart werden», sagte eine Mitarbeiterin dem Tagi. Brisant: Offenbar wurde vergangene Woche den SRF-Angestellten mitgeteilt, «dass öffentliche Kritik nicht goutiert werde», schrieb der Tages-Anzeiger weiter. Ausserdem sollen keine kritischen Artikel auf Social Media geliket oder geteilt werden. Die Devise sei von der Chefredaktion gekommen. (lol)