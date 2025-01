Konsumenteninfo

Kulturtipp als Beilage im Tages-Anzeiger

Nur wenige Tage nach der Lancierung einer neuen Veranstaltungsagenda geht das Kulturmagazin in die Offensive: Mit einer Werbeanzeige auf der Front und einer Beilage in der gesamten Print-Auflage des Tages-Anzeigers spricht der Kulturtipp die ehemaligen Züritipp-Leser an.

Kulturtipp statt Züritipp: Die aktuelle Ausgabe des Kulturmagazins lag am Samstag dem Tages-Anzeiger bei – zusammen mit einer Werbeanzeige auf der Front der Zeitung. (Bild: persoenlich.com/spo)