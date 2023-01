Annanbelle: Leandra Nef wird stellvertretende Chefredaktorin

Ab 1. April wird Leandra Nef als stellvertretende Chefredaktorin und Textchefin Lifestyle die Zukunft von Annabelle mitprägen. Die 29-jährige Journalistin, die seit 2017 bei der Schweizer Frauenzeitschrift arbeitet, tritt damit die Nachfolge von Barbara Loop an, die ab April Chefredaktorin wird. Neu zur erweiterten Chefredaktion stösst zudem Fashion und Creative Director Nathalie De Geyter. Zusammen mit der jüngst ernannten Reportage-Chefin Paula Scheidt ist die Annabelle-Chefredaktion um Barbara Loop nun komplett.

Leandra Nef stiess vor sechs Jahren als Praktikantin im Ressort Reportagen zu Annabelle und war anschliessend als Junior Editor für den Onlineauftritt des Magazins tätig, bevor sie Anfang 2019 zur Lifestyle-Redaktorin befördert wurde. In dieser Position verantwortet sie verschiedene Rubriken, führt Interviews mit namhaften Persönlichkeiten, schreibt Meinungsbeiträge, Essays und Features zu popkulturellen und gesellschaftspolitischen Themen. Sie moderiert Podiumsgespräche, repräsentiert Annabelle bei Events und hat sich über die Jahre ein grosses Netzwerk aufgebaut. Leandra Nef arbeitet konvergent, dem Onlinepublikum ist sie etwa durch ihre Kolumne Stadt & Stil bekannt.

«Leandra Nef hat mein ganzes Vertrauen, dass sie Annabelle in ihrer neuen Funktion bestmöglich positionieren, repräsentieren und mitgestalten wird. Von Lifestyle- bis zu Gesellschaftsthemen, von Moderationen bis zu Social Media versteht sie es hervorragend, die ganze Bandbreite des Titels zu bespielen», wird Barbara Loop, deren Nachfolge Leandra Nef im April antritt, in der Mitteilung zitiert. Leandra Nef arbeitet seit Jahren eng mit der designierten Chefredaktorin zusammen und vertrat diese schon in ihrer früheren Funktion als Leiterin Lifestyle.

«Ich lebe und atme dieses Magazin und freue mich von ganzem Herzen, Barbara Loop auch in ihrer neuen Funktion als Chefredaktorin unterstützen und Annabelle gemeinsam mit ihr und dem ganzen Team weiterentwickeln zu dürfen. Als stellvertretende Chefredaktorin und Textchefin Lifestyle werde ich mich dafür einsetzen, dass Annabelle die Leserinnen und Leser weiterhin als jene Publikation begeistert, in der relevanter Polit-und Gesellschaftsjournalismus auf klugen Lifestyle-Journalismus trifft», wird Leandra Nef zitiert.

Vor ihrer Zeit bei Annabelle arbeitete die gebürtige Luzernerin unter anderem für 20 Minuten Friday und die Neue Zuger Zeitung. Leandra Nef, die in Steinhausen aufwuchs und zur Schule ging, hat an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften und in Wien Journalismus und Organisationskommunikation studiert. Im Rahmen ihrer Ausbildung schrieb sie am Sammelband «Charakterköpfe» mit und wurde für ihr Porträt über Martina Hirayama mit dem Muhamed-Beganovic-Stipendium von «Reportagen» ausgezeichnet. Sie lebt in Zürich.

Damit ist die neue Annabelle-Chefredaktion um Barbara Loop komplett. Sie besteht neben ihr und Leandra Nef aus der neu ernannten Reportage-Chefin Paula Scheidt und aus Fashion und Creative Director Nathalie De Geyter, die per 1. April ebenfalls Mitglied der Chefredaktion wird. Seit 2015 bei Annabelle tätig, habe Nathalie De Geyter Annabelle mit mehrfach preisgekrönten Modestrecken und einer unverkennbaren visuellen Sprache international als Referenz für herausragende Modefotografie positioniert, heisst es. (pd/wid)