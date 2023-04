NZZ am Sonntag: Leo Eiholzer wird Hintergrund-Redaktor

von Christian Beck

Der Investigativ-Journalist Leo Eiholzer hat einen neuen Job als Redaktor Hintergrund bei der NZZ am Sonntag (NZZaS). Er wird im Teilzeitpensum arbeiten, da er im Herbst daneben ein Jurastudium an der Universität Zürich beginnt.

«Die NZZ am Sonntag steht für mich für hochwertigen Journalismus. Dazu möchte ich beitragen – und freue mich sehr, bei der NZZaS Investigativrecherchen realisieren zu können», so Eiholzer auf Anfrage von persoenlich.com. Bei einem Medium mit den Möglichkeiten und Ansprüchen der NZZ am Sonntag zu arbeiten und gleichzeitig Jura zu studieren, sei für ihn eine ideale Kombination. «Ich bin seit meinem 18. Lebensjahr im Journalismus tätig und habe immer noch die gleiche Freude daran wie direkt nach der Matura. Aber ich glaube, dass mir die Horizonterweiterung durch das Studium sehr guttut – und mich auch zu einem besseren Rechercheur und Journalisten machen wird», so der heute 24-Jährige.

Bei der NZZ am Sonntag ist die Freude über das neue Teammitglied gross. «Wir freuen uns sehr, dass Leo Eiholzer als versierter Investigativjournalist neu zu unserem Team gehört», so Daniel Foppa, Ressortleiter Hintergrund/Meinungen, gegenüber persoenlich.com. «Leo hat seine Recherchequalitäten schon mehrfach eindrücklich unter Beweis gestellt. Er ergänzt unser Team im Bereich Recherche ideal.» Eiholzer war bereits in den letzten Wochen für die NZZaS tätig. So erschien am 12. März seine Recherche mit dem Titel «Katar spionierte Bundesanwalt Lauber aus».

Den Einstieg in den Journalismus machte Eiholzer direkt nach der Matura 2017 bei der Aargauer Zeitung. Von 2018 bis 2021 war er Stagiaire bei den CH-Media-Zeitungen und absolvierte am MAZ die Diplomausbildung Journalismus. Im Anschluss gewann Eiholzer den Förderpreis für investigativen Journalismus und wurde Volontär beim Tamedia-Recherchedesk (persoenlich.com berichtete). Schliesslich wurde er 2021 in die neu gegründete Redaktion SRF Investigativ aufgenommen. Eiholzer erreichte 2022 im Ranking der Fachzeitschrift Schweizer Journalist:in den zweiten Platz als «Newcomer des Jahres» und war in den «Top 30 unter 30 Jahren im Schweizer Journalismus» gelistet.