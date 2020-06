CH Media: Lorenz Honegger wechselt zur NZZ

von Michèle Widmer

Nach zehn Jahren in der Bundeshaus-Redaktion verlässt Lorenz Honegger CH Media. Im Juni hat er bei der Neuen Zürcher Zeitung begonnen – in der Wirtschaftsredaktion. «Der Umstieg vom Politik- auf den Wirtschaftsjournalismus lag für mich auf der Hand: Ich habe vor Kurzem mein berufsbegleitendes Studium in Wirtschaftswissenschaften an der Universität Zürich mit dem Master abgeschlossen», sagt er auf Anfrage zum Ressortwechsel. Gleichzeitig wohne er mittlerweile in Zürich und könne dank des deutlich kürzeren Arbeitswegs mehr Zeit mit der Familie verbringen.

Der Wechsel sei ihm nicht leicht gefallen, fügt er an. Nach dieser langen Zeit habe er sich sehr verbunden gefühlt mit dem Unternehmen und den Teamkollegen in Bern und in Aarau.

Dennoch sprach laut Honegger vieles für den Wechsel zur NZZ. «Kaum eine andere Schweizer Zeitung bietet im Wirtschaftsteil so viel Tiefgang wie die NZZ», sagt er. Er habe die fachliche Kompetenz des Ressorts immer bewundert und fände es toll, dass die NZZ-Mediengruppe ihre unternehmerische Strategie auch im Online-Zeitalter konsequent auf Publizistik ausrichtet.



Bei der NZZ wird Honegger vor allem über Börsen- und Finanzthemen schreiben. Zudem sei er in der Blatt- und Online-Planung tätig, sagt er. Er müsse sich jetzt zuerst generell einarbeiten.

Erste Erfahrungen als freier Journalist sammelte Honegger als Kantonsschüler im aargauischen Freiamt. Nach der Ringier Journalistenschule wechselte er im Oktober 2010 zur Aargauer Zeitung ins Bundeshaus, wo er bis Ende Mai 2020 tätig war. Ab 2013 hat er an der Universität Zürich berufsbegleitend ein Vollzeitstudium in Wirtschaftswissenschaften absolviert und 2019 abgeschlossen.