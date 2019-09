CH Media: Lucien Fluri berichtet aus dem Bundeshaus

Die Bundeshausredaktion von CH Media ist wieder komplett: Lucien Fluri wechselt von der «Solothurner Zeitung» nach Bern. Fluri ist seit gut acht Jahren Redaktor bei der SZ. Zuvor hat er in Basel Latein und Geschichte studiert. Er ist Absolvent des MAZ und Träger des Journalistenpreises Aargau/Solothurn. In diesem Sommer absolvierte er eine Ausbildung an der Columbia-Universität in New York.

Fluri beginnt im Mantel am 1. Dezember, die Stelle in Solothurn wird ersetzt. «Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit in der Mantelredaktion. Er ersetzt Roger Braun, der eine neue Herausforderung ausserhalb der Medienbranche annimmt», schreibt Chefredaktor Patrik Müller. (pd/eh)