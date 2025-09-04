SRG Deutschschweiz: Lukas Bruhin folgt auf Andreas Häuptli

Publiziert am 04.09.2025

Der Regionalrat der SRG Deutschschweiz (SRG.D) wählte am Donnerstag Lukas Bruhin aus Zürich zum neuen Präsidenten. Der Anwalt und Berater ist bereits Präsident von Swissmedic und übernimmt per sofort die Nachfolge von Andreas Häuptli, der sein Amt Ende März 2025 auf eigenen Wunsch niedergelegt hatte (persoenlich.com berichtete).

Die Vakanz war öffentlich ausgeschrieben worden. Ein vierköpfiger Nominationsausschuss führte das mehrstufige Auswahlverfahren in Zusammenarbeit mit einer Executive-Search-Firma durch. Nach der Prüfung verschiedener Kandidaturen schlug der Regionalvorstand dem Regionalrat geeignete Kandidierende vor.

Sonja Kuhn, Leiterin des Nominationsausschusses, begründete die Wahl: «Lukas Bruhin hat uns mit seiner langjährigen Erfahrung in föderalen Organisationen und seinem Engagement für den Service public in der Schweiz überzeugt.»

Bruhin selbst erklärte seine Motivation: «Der Service public der SRG ist entscheidend für unsere Demokratie und eine fundierte Meinungsbildung. Service public lebt vom Vertrauen. Mein Ziel ist es, dass die SRG.D als Brücke zwischen Regionen, Publikum und SRF dieses Vertrauen stärkt.»

Erfahrung in Transformationsprozessen

Der neue Präsident verfügt laut einer Mitteilung über umfassende Erfahrung in der Führung komplexer Organisationen sowie in der Umsetzung von Transformationsprozessen. Zu seinen beruflichen Stationen zählen die Funktion als Generalsekretär des Eidgenössischen Departements des Innern sowie verschiedene leitende Positionen bei der Schweizerischen Post und im Uvek. Heute ist er Partner bei Arioli Law in Zürich.

In seiner neuen Funktion präsidiert Bruhin im Rahmen eines zivilgesellschaftlichen Engagements die SRG Deutschschweiz. Als Präsident der SRG.D ist er von Amtes wegen auch Mitglied des neunköpfigen SRG-Verwaltungsrats und vertritt die Regionalgesellschaft in den nationalen Gremien.

Das Präsidium wurde nach Häuptlis Rücktritt interimistisch von Sonja Kuhn, Präsidentin der SRG Region Basel, und Cécile Bachmann, Präsidentin der SRG Zürich Schaffhausen, in Co-Leitung geführt. (pd/cbe)