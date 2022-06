Lydia Zollinger wird per 1. Oktober 2022 Leiterin Human Resources von CH Media und in diesem Zuge Mitglied der Unternehmensleitung. Die 44-jährige Schweizerin folgt auf Veronika Novak, die CH Media per Ende April 2022 auf eigenen Wunsch verliess (persoenlich.com berichtete).

«Ich freue mich sehr, dass wir mit Lydia Zollinger eine erfahrene Managerin für die Leitung von Human Resources gewinnen konnten. Sie verfügt nicht nur über langjährige Erfahrung im Bereich HR, sondern bringt zugleich ein ausgeprägtes Gespür für die Feinheiten in unserer Branche mit», wird CH-Media-CEO Axel Wüstmann in einer Mitteilung zitiert.

Zollinger bringt laut der Mitteilung jahrelange Erfahrung als HR-Manager sowohl für Ringier als auch für die Neue Zürcher Zeitung mit. Die Personalentwicklung, die Ansprache von Talenten und die Beratung wie das Coaching des Managements seien dabei stets Aufgabenschwerpunkte gewesen. Zuletzt leitete Lydia Zollinger den Bereich Human Resources der Technology, Innovation & Management AG (Ti&m), ein IT-Unternehmen für Digitalisierungs-, Security-, Innovationsprojekte und -produkte. Dabei trug sie die Gesamtverantwortung für den Bereich Personal für sämtliche Standorte (Zürich, Basel, Bern, Frankfurt, Düsseldorf, Singapur) und 550 Mitarbeitende, wie es weiter heisst. (pd/cbe)