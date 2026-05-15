Sunshine Radio: Marcel Jambé wird Voice-over-Sprecher

Seine Kündigung ist Teil des Stellenabbaus, den CH Media im März angekündigt hatte – und über den Marcel Jambé nun offen spricht: Das Medienhaus streicht im Radiobereich drei Vollzeitstellen, wobei vier Personen betroffen sind (persoenlich.com berichtete). «Den Start in die 30er habe ich mir entspannter vorgestellt», so Jambé auf Anfrage von persoenlich.com.

Für ihn war es nicht die erste Hiobsbotschaft: Bereits im November 2024 war er von der Schliessung der Today-Portale betroffen, konnte damals aber dank seiner gleichzeitigen Tätigkeit bei Sunshine Radio im Unternehmen bleiben. «Es war bereits das dritte Jahr in Folge, in dem CH Media Stellen abbaute. Und ich musste immer wieder erleben, wie Kolleginnen und Kollegen das Unternehmen verlassen mussten», so Jambé.

Zu CH Media kam Jambé über das trimediale Volontariat, das er von 2020 bis 2022 am Standort Luzern absolvierte – bei PilatusToday, Tele 1 und Radio Pilatus. «Besonders die internen Sprechcoachings haben mich geprägt und mir geholfen, meine Stimme gezielt einzusetzen», blickt er zurück.

Nun will er diese Stimme vermarkten. Auf Instagram betreibt er neu den Kanal «Luzerner Stimme» – und war selbst überrascht vom Echo: «Ich hätte nie gedacht, dass mein Instagram-Kanal so viel Aufmerksamkeit erhalten würde.» Erste Kundenanfragen liegen vor, ein erster Auftrag stehe kurz bevor.

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Da eine Selbstständigkeit Anlaufzeit brauche, sucht Jambé parallel eine Teilzeitstelle in Kommunikation oder Social Media: «So kann ich mir einerseits eine stabile berufliche Basis aufbauen und gleichzeitig Schritt für Schritt meinen Traum als Sprecher weiterverfolgen.»