20 Minuten: Marcel Kohler gibt die Leitung ab

Marcel Kohler hat sich nach über 14 Jahren entschieden, per Ende 2021 von der Geschäftsleitung von 20 Minuten zurückzutreten. Dies heisst es in einer Mitteilung vom Dienstagmorgen. Bis zur Übergabe der Führungsverantwortung wolle Kohler zusammen mit den rund 300 Mitarbeitenden die starke Stellung von 20 Minuten halten und insbesondere im Bereich Bewegtbild ausbauen.

Kohler übernahm die Geschäftsleitung von 20 Minuten auf Anfang 2006. Während knapp 15 Jahren hat er die Entwicklung der Pendlerzeitung geprägt, welche On- und Offline mittlerweile täglich fast 3 Millionen Leserinnen und Leser erreicht. Er hat sowohl in der Redaktion als auch im Verlag konvergente Arbeitsweisen eingeführt. Dies sei die Basis für die gelungene digitale Transformation des 20 Minuten Medienverbundes gewesen.

Kohler hat die Expansion der Pendlerzeitungen in der Schweiz und im Ausland verantwortet: Die Lancierung von 20 minutes in der Westschweiz im Jahr 2006 und von 20 minuti im Tessin im 2011, die Lancierung von Pendler-Marken in Luxemburg, Dänemark sowie die Beteiligung an der Pendlerzeitung Heute und den Aufbau des digitalen Angebots in Österreich.

Seit dem 1. Januar 2020 ist Marcel Kohler innerhalb der dezentral organisierten Struktur der TX Group Geschäftsführer von 20 Minuten. Zuvor war er zwischen 2013 und 2019 Mitglied der Unternehmensleitung und Leiter des Bereichs Werbung und Pendlermedien. 1982 begann er seine Karriere in der Medienwelt beim Schaffhauser Bock, ab 1985 arbeitete er über 20 Jahre lang im Verlag der Neuen Zürcher Zeitung. Nach der Ausbildung zum Verkaufsleiter am SAWI in Biel absolvierte Marcel Kohler eine Weiterbildung in System-Marketing an der Universität St. Gallen.

«Wir verdanken Marcel Kohler sehr viel. Er hat 20 Minuten mit unternehmerischem Engagement zum führenden Medienverbund der Schweiz gemacht und dabei die digitale Transformation als Chance genutzt. Genauso bemerkenswert sind seine menschlichen Qualitäten. Die Zeit bis zu seinem Ausscheiden werden wir nutzen, um gemeinsam eine Nachfolge aufzubauen», wird Pietro Supino, Präsident und Verleger, zitiert. Über die Nachfolge werde zum gegebenen Zeitpunkt informiert. (pd/wid)