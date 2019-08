Tamedia: Marcel Zulauf wechselt zu Ringier

von Christian Beck

Marcel Zulauf, seit 2013 bei «20 Minuten» und seit Januar 2019 Leiter Storytelling, verlässt Ende August Tamedia. Im Oktober startet er bei Ringier als Teamleiter Publishing. «Es ist kein Entscheid gegen ‹20 Minuten› oder Tamedia, sondern ich habe einfach zur perfekten Zeit ein gutes Angebot vom Brand Studio der Blick-Gruppe erhalten», sagt Zulauf auf Anfrage von persoenlich.com. Zudem gönne er sich nach 15 Jahren an der Front eine Auszeit vom News-Business, denn: «Der Job bei grossen News-Portalen oder nationalen Zeitungen ist streng und lässt einen oft auch nach Feierabend nicht los. Da ich seit 14 Monaten Vater bin, verschob sich bei mir der Fokus: Lange Zeit stand der Job an erster Stelle, jetzt ist es ganz klar meine Tochter.»

Der Abgang bei «20 Minuten» geschieht nicht ganz freiwillig. «Der neue ‹20 Minuten›-Chefredaktor Gaudenz Looser will nicht mit mir zusammenarbeiten. Er hat mir gekündigt», so Zulauf ganz offen. Die Trennung geschehe aber durchaus im gegenseitigen Einvernehmen. «Die Fokussierung auf technische Messwerte – wie es bei vielen Verlagen derzeit betrieben wird – entspricht nicht in allen Belangen meinem journalistischen Anspruch. Auch wenn mir sehr bewusst ist, dass Traffic für den Erfolg von Newsportalen und vor allem auch für den Werbemarkt wichtig ist, denke ich, wir sollten nach wie vor Themen setzen und den Leserinnen und Lesern nicht nur das servieren, was geklickt wird.» Schliesslich sei weniger mehr. «Gerade angesichts der Newsflut finde ich ein Innehalten und Einordnen – auch bei Polit- oder Wirtschaftsthemen aus dem In- und Ausland – wichtig.»

Eine Rückkehr

Nun aber blickt Zulauf nach vorne. Seine neue Aufgabe bei Ringier sei weg vom hektischen Newsbetrieb. «Zudem darf ich in einem tollen Team mit Kolleginnen und Kollegen zusammenarbeiten, die ich bereits von meiner Zeit bei der Blick-Gruppe kenne.» Der heute 51-Jährige hatte vor Tamedia bereits fast zehn Jahre bei blick.ch gearbeitet. «Den Arbeitsweg kann ich also noch im Schlaf. Zudem wohne ich im Kreis 4. Das heisst, ich bleibe geografisch nahe bei Tamedia», so Zulauf mit einem Lachen.

Zulauf ist ausgebildeter Hochbauzeichner und hatte anschliessend die Ausbildung zum Tontechniker FA gemacht. Im Journalismus ist er Quereinsteiger. Ab 2002 war er freier Mitarbeiter bei der «Berner Zeitung BZ», später Redaktor bei der «Solothurner Zeitung» und dem «Langenthaler Tagblatt». Von 2004 bis 2013 war Zulauf Newsredaktor, Redaktionsleiter und stv. Chefredaktor bei blick.ch. Danach wechselte er zu «20 Minuten» als Blattmacher und Mitglied der Chefredaktion (persoenlich.com berichtete).