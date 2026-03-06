Tages-Anzeiger: Marco Arrigoni wird Karikaturist

Publiziert am 06.03.2026

Felix Schaad tritt nach 27 Jahren beim Tages-Anzeiger in den Ruhestand. Marco Arrigoni wurde als neuer Karikaturist verpflichtet. Er tritt per 1. April in einem 50-Prozent-Pensum die Nachfolge von Schaad an und wird für die Printausgabe sowie die digitalen Kanäle zeichnen, heisst es in einer Mitteilung vom Freitag.

«Felix Schaad hat den Tages-Anzeiger während mehr als 25 Jahren mit seinen Karikaturen geprägt. Für seine grossartige Arbeit und seine langjährige Verbundenheit danke ich ihm ganz herzlich», wird Chefredaktorin Raphaela Birrer zitiert. «Mit Marco Arrigoni haben wir einen Nachfolger gefunden, der uns in einem mehrstufigen Auswahlverfahren mit seinem Witz, seinem Tempo und seinem originellen Zugang zu aktuellen Themen überzeugt hat.»

Der 36-jährige Arrigoni arbeitete zuvor sieben Jahre für die SRF-Late-Night-Show «Deville» sowie für verschiedene Satire-Formate in der Schweiz und in Deutschland. Bekannt wurde er unter anderem durch seine Beteiligung am Internet-Projekt «Switzerland Second».

Zum 25-Jahr-Jubiläum 2024 widmete der Tages-Anzeiger Schaad eine Doppelseite mit Hommagen von Kollegen (persoenlich.com berichtete). (pd/cbe)