Republik: Marguerite Meyer übernimmt Projekt «Ausland»

«Seit dem Start 2018 ist der Blick in die Welt für die Republik ein wichtiger Pfeiler der Publizistik», sagt Chefredaktor Christof Moser persoenlich.com. «Überall dort, wo Demokratie und Rechtsstaat unter Druck sind, Grundrechte in Frage gestellt werden oder weltpolitisch Geschichte geschrieben wird, sind unsere Journalistinnen und freien Korrespondenten vor Ort.»

Die Republik will die Auslandsberichterstattung in der Redaktion strukturell verankern, weiterentwickeln und stärken. «Wir freuen uns sehr, hat Marguerite Meyer mit ihrer Erfahrung und ihrem grossen Netzwerk unser Angebot für die Leitung des Auslanddesks angenommen», so Moser.

«Ich freue mich, das Projekt ‹Ausland› zusammen mit dem Republik-Team anzugehen», sagt Meyer gegenüber persoenlich.com. «Ein neugieriger Blick ohne Sensationslust und Stereotypisierungen, eine Berichterstattung auf Augenhöhe sowie ein bewusstes Reflektieren des Eigenen und des ‹Fremden› sind mir dabei wichtig.»





In eigener Sache: Ab Mitte April gehe ich ein neues Projekt an. Und zwar unterstütze ich @RepublikMagazin beim Auf- und Ausbau der Auslandsberichterstattung. Ich freue mich, noch eine Weile Teil dieses tollen Teams zu sein! (Und bis dahin: a bit of a break - bis bald!) pic.twitter.com/uFKJZr3gMg — Marguerite Meyer (@marguerite_jay) March 29, 2021



Meyer hatte bereits die vergangenen fünf Monate das Mandat für den «Covid-19-Uhr-Newsletter» des Mediums übernommen (persoenlich.com berichtete). Nun bleibt sie dem Team für das neue Projekt erhalten. Zuvor unterstützte sie das Basler Online-Medium Bajour in Basel im Mandat als Chefin vom Dienst. Vor ihrer Tätigkeit bei Bajour war Meyer freie Journalistin und Moderatorin und berichtete unter anderem aus Beirut während der Proteste. Davor war sie Head of Multimedia bei swissinfo.ch und Chefredaktorin von Joiz Schweiz. (lol)