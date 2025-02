Nebelspalter: Maria-Rahel Cano verlässt die Redaktion

Bundeshausjournalistin und Redaktorin Maria-Rahel Cano verlässt den Nebelspalter nach drei Jahren. «Ich durfte drei sehr bereichernde Jahre beim Nebelspalter erleben. Jetzt stehe ich kurz davor, mein Studium abzuschliessen, und habe für mich entschieden: Das ist der richtige Moment, um eine neue Herausforderung anzunehmen und mich weiterzuentwickeln», erklärt sie ihren Entscheid gegenüber persoenlich.com.

Während ihrer Zeit beim Satiremagazin war sie unter anderem für die Bundeshausberichterstattung verantwortlich und hat den Podcast «Nebelspalterinnen» zusammen mit Camille Lothe entwickelt, moderiert und produziert. Dieser wird auch nach ihrem Weggang fortgeführt. «Ich gehe, aber der Podcast ‹Nebelspalterinnen› bleibt. Das macht mich stolz, denn es zeigt, dass Camille Lothe und ich etwas aufgebaut haben, das Bestand hat», so Cano. Eine Nachfolgerin für den Podcast sei bereits gefunden. «Natürlich fällt es mir nicht leicht, dieses Herzensprojekt loszulassen – umso mehr freut es mich, dass eine neue, junge und talentierte Frau meinen Platz einnehmen wird», so die scheidende Redaktorin. Wer die Nachfolge antreten wird, will der Nebelspalter demnächst bekannt geben.

Nach ihrem Weggang will sie sich zunächst auf den Abschluss ihres Masterstudiums an der Universität Bern konzentrieren. Im Sommer wird sie voraussichtlich ihren Master of Arts in Political, Legal, and Economic Philosophy (PLEP) erhalten. Dem Journalismus will sie aber treu bleiben: «Der Journalismus ist meine Leidenschaft – daran gibt es keinen Zweifel. Trotz der oft beklagten schwierigen Lage in der Branche sehe ich es als Privileg, in diesem Beruf tätig zu sein.»