Tamedia: Marina Bräm wird Design Director

Die ausgebildete Grafikerin arbeitete in verschiedenen Werbeagenturen, bevor sie von 2006 bis 2011 Scientific Visualization sowie Knowledge Visualization an der Zürcher Hochschule der Künste ZHdK studierte und dieses Studium mit einem Master in Design abschloss.

Nach Stationen beim «Beobachter» und beim «Beobachter Natur» und einer Lehrtätigkeit an der ZHdK baute sie ab 2013 für die «NZZ am Sonntag» die Infografik-Kompetenz aus. Begleitend zu ihrer Aufgabe bei der NZZaS arbeitete sie für Kunden aus den Bereichen Medien, Corporate Design, NGO, Internet Marketing, Forschung und Wissenschaft. Seit Januar 2016 leitet sie das Infografik-Team von Tamedia. Per 1. März übergibt sie die Leitung an ihren Stellvertreter Michael Rüegg (persoenlich.com berichtete).

In den vergangenen Jahren baute sie die Infografik-Kompetenz von Tamedia aus und war mit ihrem Team Infografik gemeinsam mit dem Team Interaktiv an zahlreichen, preisgekrönten Storytelling-Projekten beteiligt. 2017 absolvierte sie zudem das dreimonatige LEDE-Program an der Columbia University in New York mit Fokus auf Datenjournalismus und Data Storytelling. (pd/wid)