Radio SRF: Martin Aldrovandi übernimmt Südostasienposten

Ab Frühjahr 2023 berichtet Martin Aldrovandi für Radio SRF und News Digital aus Südostasien. Er folgt auf Karin Wenger, die ein Sabbatical nimmt, heisst es in der Mitteilung.

Martin Aldrovandi war bis Sommer 2022 sechseinhalb Jahre lang SRF-Nordostasien-Korrespondent in China. Zuvor lebte der 44-Jährige in Taiwan, wo er als freier Journalist für verschiedene deutschsprachige Medien arbeitete. Aldrovandi studierte Chinesisch, Kommunikation und Journalismus in Taipeh/Taiwan, Hamburg und am MAZ in Luzern. Er arbeitet seit 2015 für SRF. Aldrovandi folgt in Bangkok auf Karin Wenger, die ein Sabbatical nimmt.

Zu seinem Berichtsgebiet gehören neben Thailand Länder wie Indonesien, Malaysia, Singapur, Philippinen, Vietnam und Burma/Myanmar. Susanne Brunner, Redaktionsleiterin Ausland: «Ich freue mich, dass wir mit Martin Aldrovandi einen ausgewiesenen Kenner der Region für die Korrespondentenstelle in Südostasien gewinnen konnten.» (pd/wid)