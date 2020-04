Krise der Medien: Mathias Döpfner befürchtet Untergang vieler Zeitungen

Mathias Döpfner, CEO von Axel Springer, sieht wegen des starken Werbausfalls für viele Verlagshäuser schwarz. Diese Befürchtung äussert in einem Interview mit deutschen Nachrichtenmagazin Spiegel. Dies betreffe aber nicht nur kleinere und mittlere Unternehmen, so Döpfner, sondern auch grosse Verlagshäuser. Der Werbemarkt breche momentan «gerade dramatisch» ein, so Döpfner, das könne Medienhäuser jeder Grösse in Existenznot bringen. Die Situation sei sehr ernst. Der Axel-Springer-Chef, der auch Präsident Bundesverbandes Digitalpublisher und Zeitungsverleger (BDZV) ist, lehnt trotzdem staatliche Unterstützung ab.

Dies im Gegensatz zum Schweizer Verlegerverband, der ein solches Paket von 87 Millionen Franken beim Bundesrat beantragt hatte, was aber von der Landesregierung abgelehnt wurde (persoenlich.com berichtete). Döpfner hingegen hält es persönlich für «inakzeptabel», wenn die strikte Trennung zwischen privater Presse in einer solchen Krise aufgelöst oder auch nur verwässert würde. Die Zeitungsvielfalt per Staatshilfe zu retten, sei keine Lösung, so Döpfner im Spiegel.

Der Axel-Springer-Verlag ist das grösste Medienhaus in Europa. Ein Viertel des Aktienkapitals gehört dem amerikanischen Investor KKR, Aufsichtsratsvorsitzender ist der Schweizer Ralph Büchi, ehemaliger CEO Axel Springer Schweiz und Ringier-CCO. (ma)