Baseljetzt: Maximilian Fankhauser wird Leiter

Publiziert am 28.08.2024

Maximilian Fankhauser wird ab Oktober neuer Leiter von Baseljetzt. Er übernimmt damit die Nachfolge von Lea Meister, die BaselMedia auf eigenen Wunsch verlässt, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst. Wie persoenlich.com weiss, wird Meister ab Oktober stellvertretende Redaktionsleiterin bei Prime News.

Maximilian Fankhauser gehört seit März 2023 zur konvergenten Redaktion von Telebasel und Baseljetzt.ch. Der 27-jährige ist nach freischaffender journalistischer Tätigkeit 2021 mit der Diplomausbildung Journalismus am MAZ in Luzern und einem Stage bei CH Media endgültig in den Journalismus eingestiegen, wie es weiter heisst. Bei BaselMedia hat er den Videojournalismus-Lehrgang am MAZ absolviert.

«Ich freue mich auf diese neue Aufgabe», wird Fankhauser zitiert. «Es ist wichtig, mit unabhängigem Onlinejournalismus für die Region einen Beitrag zur Meinungsbildung zu leisten. Gleichzeitig wollen wir die Nutzerinnen und Nutzer auch mit guten Geschichten unterhalten und unser noch junges Portal Baseljetzt weiterentwickeln.»

«Mit Maximilian Fankhauser haben wir eine ideale Besetzung», so Chefredaktor Philippe Chappuis: «Er kennt die Abläufe und Synergien, die man in einem konvergenten Medienhaus nutzen kann. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.»

BaselMedia ist eine unabhängige Stiftung. Sie betreibt den Fernsehsender Telebasel, seit Januar 2023 auch die Newsplattform Baseljetzt und seit Juli 2024 die Videomanufaktur Bildwerk Basel. (pd/cbe)