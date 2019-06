SRF/TPC/MAZ: Medien-Barcamp geht in die dritte Runde

SRF, die Schweizer Journalistenschule MAZ und TPC laden am Samstag, 29. Juni 2019, zum dritten öffentlichen Medien-Barcamp Schweiz ein. Angesprochen sind in erster Linie Journalistinnen und Journalisten sowie Kommunikationsfachleute. Das Barcamp steht aber allen an der Medienwelt interessierten Personen ab 16 Jahren offen. Eine Anmeldung ist erforderlich und ab sofort möglich.

Ein Barcamp ist eine offene Tagung mit Vorträgen und Workshops, welche durch die Teilnehmenden selbst gestaltet und moderiert werden. Wer will, kann seine Session-Idee zu Beginn des Barcamps im Plenum vorstellen. Das Einbringen einer solchen Idee ist aber fakultativ und keine Voraussetzung für die Teilnahme. Die Session-Gestaltung kann einfach sein – es geht um den Inhalt, nicht um die Form, wie es in einer Mitteilung heisst.

Das Publikum stimmt vor Ort über die Session-Vorschläge ab und gestaltet das nachfolgende Tagesprogramm somit selbst. Der Spielraum ist gross. Die Sessions werden auf die Zeitslots und Räume verteilt und das Programm startet. Zum Abschluss finden sich alle wieder zu einer offenen Feedbackrunde im Plenumsraum ein.

Eine Session dauert zwischen 20 und 45 Minuten. Technische Infrastruktur (Beamer, Sound, Adapter) sowie Flipcharts und Schreibmaterial stehen zur Verfügung. Bei schönem Wetter wird es Outdoor-Sessions geben. Laptops und allfällige Präsentationsunterlagen werden von den Teilnehmenden selbst mitgebracht.

Das Medien-Barcamp Schweiz dauert von 8.30 Uhr bis 18.30 Uhr und wird in den Studios von SRF und TPC in Zürich-Leutschenbach durchgeführt. Die Teilnahme ist kostenlos und die Anzahl Plätze begrenzt. Eine Anmeldung ist erforderlich und ab sofort hier möglich. (pd/cbe)