ZT Medien: Medienhaus plant Abbau von 37,5 Stellen

Das Medienunternehmen ZT Medien plant einen Personalabbau und leitet eine Konsultationsphase ein. Dies heisst es in einer Mitteilung am Mittwochnachmittag.

Die ZT Medien AG in Zofingen hat seit 1926 für den Verband Kleintiere Schweiz die Tierwelt produziert und vermarktet. Am 30. Juni 2021 hat der Verband Kleintiere Schweiz den Titel Tierwelt an die Schweizer Agrarmedien AG (SAM) veräussert. Die Schweizer Agrarmedien AG als neue Eigentümerin beabsichtigt, den Titel künftig selbstständig in eigener Verantwortung herauszugeben. Nach einer detaillierten Risikoabschätzung haben der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung der ZT Medien AG entschieden, auf das Angebot einzugehen und den bestehenden Zusammenarbeitsvertrag per 31. Dezember 2021 einvernehmlich aufzuheben.

Der Wegfall des grössten Kunden der ZT Medien führe dazu, dass das Unternehmen tiefgreifend restrukturiert werden müsse, heisst es weiter. Der Wegfall des Druckauftrages habe zudem zur Folge, dass sich die Auslastung der Rotationsmaschine massiv verschlechtere. Ohne einen gleichwertigen Folgeauftrag müsse eine Schliessung in Betracht gezogen werden.

Unter Berücksichtigung der Gesamtsituation leitet ZT Medien Massnahmen zum Schutz des Unternehmens ein. Der Verwaltungsrat beabsichtigt einen Personalabbau von maximal 37,5 Vollzeitstellen, heisst es. Davon betroffen wären rund 50 Mitarbeitende in sämtlichen Unternehmensbereichen, wobei das Unternehmen davon ausgeht, dass sich die Anzahl der Kündigungen durch natürliche Fluktuation (Pensionierungen, Kündigung durch Arbeitnehmer) verringern wird. Die Kündigungen würden zwischen November 2021 und 30. Juni 2022 ausgesprochen.

Da der Verwaltungsrat derzeit davon ausgeht, dass Stellen abgebaut und Kündigungen ausgesprochen werden müssen, sind die Bestimmungen zur Massenentlassung zu beachten. Diesbezüglich hat die ZT Medien eine Konsultationsphase eingeleitet. Bis zum 10. November 2021 können alle Mitarbeitenden Vorschläge unterbreiten, wie Kündigungen vermieden oder deren Zahl beschränkt sowie die Folgen gemildert werden könnten.

Im Anschluss an die Konsultationsphase werden die eingegangenen Vorschläge von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung geprüft. Die Kommunikation über den definitiven Entscheid des Verwaltungsrates und der daraus resultierenden Massnahmen erfolgt bis spätestens Freitag, 19. November 2021 an die Mitarbeitenden.

Die ZT Medien beschäftigt 175 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und gibt das Zofinger Tagblatt und die kostenlosen Wochenzeitungen Der Landanzeiger, Wiggertaler/Allgemeiner Anzeiger und Solothurner Woche heraus. Zum Angebot der ZT Medien AG gehört auch Radio Inside (DAB+). (pd/wid)