Radio SRF: «Medientalk» bespricht Umbau von «Annabelle»

Durch die Umstrukturierung von «Annabelle» werden Online- und Printredaktion zusammengelegt – die Rede war von rund 14 Kündigungen (persoenlich.com berichtete). Die Massnahme wirft ein schales Licht auf den Mode- und Lifestyle-Journalismus in der Schweiz, wie schreibt SRF in einer Mitteilung. Der einst so lukrativen Branche gehe es schlecht. Gleichzeitig gebe es immer mehr Influencer. Zu diesem Thema spricht Moderator Salvador Atasoy mit Modejournalist Jeroen van Rooijen.

Ausserdem Thema im «Medientalk»: Eine Karte zur Orientierung im Schweizer Mediensystem und der Kontakt von Jugendlichen zum Informationsjournalismus.

Ausgestrahlt wird die Sendung am Samstag, 23. Februar 2019, um 10.33 Uhr auf Radio SRF 4 News. (pd/wid)