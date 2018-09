SRF: Mehr Uefa Champions League denn je

Schweizer Radio und Fernsehen berichtet weiterhin live über die Uefa Champions League und zeigt in der Saison 2018/19 jeweils mittwochs ein Livespiel der europäischen Königsklasse exklusiv im Free-TV. Neu sind am Mittwochabend ab 18.30 Uhr auf SRF zwei ganze fünf Stunden internationaler Spitzenfussball im Programm, wie es in einer Mitteilung heisst.

YB im Mittelpunkt der TV-Berichterstattung

Das Livespiel vom Mittwoch kann SRF, gemeinsam mit RTS und RSI, frei wählen. Darum gilt: Spielt der BSC Young Boys am Mittwoch, ist das YB-Spiel bei SRF zwei auf jeden Fall live im Programm – unabhängig davon, ob die YB-Partie um 18.55 oder um 21 Uhr angepfiffen wird. Tritt der BSC Young Boys am Dienstag an, zeigt Schweizer Radio und Fernsehen am Mittwoch das internationale Topspiel des Abends live auf SRF zwei. Rund um das Livespiel ist mittwochs immer ein ausführlicher Rückblick auf die Spiele vom Dienstagabend zu sehen. Spielt der BSC Young Boys am Dienstag, stehen die Berner in der Rückschau am Mittwoch im Fokus.

Alle Spiele und alle Tore

Moderator Rainer Maria Salzgeber und SRF-Experte Peter Knäbel stimmen auf die Spiele ein und analysieren das Geschehen auf dem Rasen. Im Anschluss an die Spielübertragungen präsentieren sie zudem «Champions League – Goool». Das neue Magazin bietet am Mittwoch um 23 Uhr auf SRF zwei «den Rundumservice zum Spieltag» mit allen Mittwochsspielen und allen Toren.

Der neue Champions-League-Tag auf SRF zwei beginnt derweil bereits um 0 Uhr in der Nacht auf Mittwoch mit dem kompletten Service zu den Dienstagsspielen. Ab Mitternacht darf SRF sämtliche Highlights mit allen Spielen und allen Toren vom Dienstagabend sowie Dienstagsspiele der Uefa Champions League in voller Länge ausstrahlen. Deshalb präsentiert SRF den interessierten Fussballfans ab Mitternacht auf SRF zwei in der Magazinsendung «Champions League – Goool» alle Spiele und alle Tore vom Dienstag. Um 0.35 Uhr zeigt SRF zudem entweder die YB-Partie oder das internationale Topspiel vom Dienstagabend re-live. Das Re-Live-Angebot umfasst die zeitversetzte Ausstrahlung des kompletten Spiels inklusive Kommentar von Sascha Ruefer oder Dani Kern.

Alle FCZ-Spiele live auf SRF zwei

Neben der Uefa Champions League ist auch die Uefa Europa League weiterhin fester Bestandteil des SRF-Sportprogramms. In der Saison 2018/19 zeigt Schweizer Radio und Fernsehen alle Europa-League-Auftritte des FC Zürich live auf SRF zwei. Der FC Zürich ist donnerstags immer live im Programm – unabhängig davon, ob die FCZ-Partie um 18.55 oder um 21 Uhr beginnt.

Auch nach einem allfälligen Ausscheiden des FC Zürich ist am Donnerstag ein Topspiel der Uefa Europa League live auf SRF zwei zu sehen. Jeweils um 23 Uhr folgt die Magazinsendung «Europa League – Goool» mit den besten Spielen und Toren der aktuellen Runde. Moderator Paddy Kälin und SRF-Experte Andy Egli führen durch die Europa-League-Abende auf SRF zwei. Mario Gehrer kommentiert die Livespiele der Uefa Europa League.

«Ich freue mich für unser Publikum, dass wir die europäischen Auftritte des BSC Young Boys und des FC Zürich im Free-TV präsentieren können. Am Champions-League-Mittwoch gibt es neu sogar mehr Spitzenfussball denn je zu sehen», wird Roland Mägerle, Abteilungsleiter SRF Sport, in der Mitteilung zitiert. Die Mittel seien beschränkt – und gleichwohl würden die Schweizer Fussballfans bei SRF ein frei empfangbares Service-public-Paket erhalten, das im europäischen Vergleich aussergewöhnlich sei.

Sämtliche 137 Spiele der Uefa Champions League und alle 205 Spiele der Europa League werden live auf Teleclub gezeigt (persoenlich.com berichtete). (pd/cbe)