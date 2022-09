TX Group: Mehrere Entlassungen bei Tamedia

«Neue Sparrunde bei Tamedia», titelte das Onlinemagazin Republik im «Journal» vom Dienstagabend. An einer kurzfristig anberaumten Orientierung habe Tamedia am Nachmittag die eigene Belegschaft «über mindestens zwanzig Entlassungen» informiert. Betroffen seien die Mantelredaktion und die Produktionsabteilung (Tamedia Editorial Services). «In beiden Einheiten werden je rund zehn Personen entlassen», schreibt die Republik in der «Chronologie der Schweizer Medienkonzentration».

Die meisten Entlassungen wolle Tamedia via Frühpensionierungen erreichen. Wie Republik-Medienjournalist Dennis Bühler auf Twitter schreibt, sei das mittelfristige Ziel der Sparübung: «Die Anzahl Artikel soll sinken, genauso der Umfang der gedruckten Zeitungen – denn beides senkt die Produktions-, Papier- und Energiekosten.»

Tamedia war am Dienstagabend für eine Stellungnahme bislang nicht erreichbar. (cbe)