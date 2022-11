Tamedia

Mehrere Entlassungen und Abgänge im Ressort Leben

Tamedia streicht in Folge des publik gewordenen Abbaus vier Stellen in den Teams Kultur und Service. Die Betroffenen können wählen, ob Kündigung oder Frühpension. Zeitgleich kommt es zu freiwilligen Abgängen: Daniel Böniger und Hans Jürg Zinsli haben neue Jobs in Aussicht.

Das Leben-Ressort von Tamedia wird um mindestens vier Stellen verkleinert: Der Newsroom an der Werdstrasse in Zürich. (Bild: (Keystone/Gaetan Bally)