Medienmonitor: Meinungsmacht stabil, Konzentration steigt

Publiziert am 16.12.2025

Die achte Ausgabe des Medienmonitors Schweiz, erstellt von Publicom im Auftrag des Bundesamts für Kommunikation (Bakom), erfasst die Meinungsmacht von 181 Medienmarken und zehn Medienkonzernen im nationalen Markt sowie in drei sprachregionalen und 14 lokal-regionalen Märkten. Die gesamte kumulierte Meinungsmacht aller untersuchten Medienmarken liegt 2024 ungefähr auf dem Niveau des Vorjahrs. Eine Monopolgefahr durch einzelne Marken wird nicht festgestellt, wie es im Medienmonitor Schweiz heisst.

Unter den reichweiten- und meinungsstärksten Medienmarken kommt es zu Verschiebungen: Einige TV-Marken und digitale Medienangebote gewinnen an Meinungsmacht, während vor allem Radiomarken verlieren. Zu den Verlierern gehören Radiomarken wie Radio SRF 1, La 1ère und Radio SRF 3, während TV-Angebote wie SRF zwei, SRF info und ARD sowie digitale Angebote wie srf.ch, Watson und Instagram zulegen. TikTok verzeichnet erstmals einen Rückgang. Die Studie verweist darauf, dass die SRG Ende 2024 ihre UKW-Sender abgeschaltet hat – die Auswirkungen dieser Massnahme werden sich erst in der nächsten Erhebung zeigen.

Bei der Marktkonzentration zeigt sich auf Ebene einzelner Medienmarken weiterhin ein geringes Niveau in allen 18 untersuchten Räumen. Deutlicher sind die Veränderungen bei Markensystemen mit Zentralredaktionen und bei Medienkonzernen, wo tendenziell eher Zu- als Abnahmen der Konzentration registriert werden. Aus Konzernsicht gelten sechs Medienräume sowie die italienische Sprachregion als mässig konzentriert; die höchste Marktkonzentration weist erneut der Medienraum Bern auf.

Die SRG bleibt mit 28 Prozent Anteil an der nationalen Meinungsmacht der stärkste Medienkonzern der Schweiz, gefolgt von der TX Group mit 14 Prozent und CH Media mit 11 Prozent. Auf den weiteren Plätzen folgen Meta mit 9 Prozent und Ringier mit 5 Prozent. Die NZZ-Mediengruppe erreicht 2 Prozent, gefolgt von AZ Medien, Gruppo Corriere del Ticino, Somedia und ESH Médias, die nochmals deutlich zurückliegen. Insgesamt kontrollieren die zehn grössten Konzerne 105 der 181 untersuchten Marken, die restlichen 76 Marken gehören einer diversen Eigentümerschaft.

Die Studie kombiniert eine bevölkerungsrepräsentative Online-Befragung mit 4700 Teilnehmenden mit offiziellen Reichweitendaten für TV, Radio und Print sowie eigenen Erhebungen für Online und Social Media. (pd/cbe)