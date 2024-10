SRF: «Meteo» für junges Zielpublikum polarisiert

Zuschauerinnen und Zuschauer staunten wohl nicht schlecht, als am Dienstagabend in der «Meteo»-Hauptausgabe nicht die gewohnten Wettermoderatorinnen und -moderatoren zu sehen waren. Stattdessen begrüsste Flavio Stucki, Moderator und TikTok-Host von SRF Virus, das TV-Publikum im Kurzarmshirt mit den Worten: «Was läuft, People, im Game of Life?». Rund 1,5 Minuten dauerte seine Moderation, bis er von Gaudenz Flury abgelöst wurde.

«Was war das?», mögen sich viele gefragt haben. Eine wirkliche Erklärung gab es nicht. Auch das durch diese Aktion wohl erhoffte Medienecho blieb weitgehend aus. Nur das auf Blick.ch publizierte Format «Zappalot» griff das Thema auf.

«SRF ist das Fernsehen für alle. Mit dem Auftritt von Flavio Stucki wollte ‹Meteo› zu Beginn der Sendung für einmal die jüngere Zielgruppe ansprechen», so Thomas Bucheli, Leiter von «SRF Meteo», auf Anfrage von persoenlich.com. «Die Sendung im gewohnten Stil gab es im Anschluss. Somit wurden auch die treuen Zuschauerinnen und Zuschauer wie gewohnt kompetent informiert.»

Ein auf TikTok geteiltes Video von SRF Virus zeigt das Making-of von Stuckis Auftritt. Daraus wird ersichtlich, dass die Aktion polarisierte. «Die Leute fanden es entweder saumässig doof oder gut», so Flury direkt nach der Livesendung.

Und wie sieht die Bilanz einige Tage nach Stuckis Auftritt aus? «Es gab zahlreiche Rückmeldungen – sowohl positive als auch kritische», so Thomas Bucheli zu persoenlich.com.