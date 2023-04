CH Media: Michael Wanner übernimmt als CEO

«Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe», wird Michael Wanner am Montag in einer Hausmitteilung zitiert. CH Media sei in einer aussichtsreichen Position für die weitere Entwicklung: «Die digitale Transformation ist eine Herausforderung, die mich reizt.»

Der 40-Jährige sieht CH Media an einem Wendepunkt. Seit 2018 ist das aus einem Joint Venture von AZ Medien und NZZ-Regionalmedien hervorgangene Medienhaus vor allem durch Fusionen und Übernahmen gewachsen. «Der Erfolg des Unternehmens wird davon abhängen, wie gut es uns gelingt, organisch zu wachsen und neue Umsatzströme zu generieren. Dies insbesondere im digitalen Bereich», sagte Michael Wanner Ende 2022 in einem Interview mit persoenlich.com.



Mit seinem Stellenantritt sind die beiden Führungsposten von CH Media in Familienhand. Michael Wanner folgt als CEO auf Axel Wüstmann, der das Unternehmen nach zehn Jahren im vergangenen November vorzeitig verlassen hatte.

«Familienunternehmen ermöglicht langfristiges Denken»

Ein Familienunternehmen ermögliche langfristiges Denken und eine Unternehmenskultur, die sich durch Vertrauen und Innovationsfreude auszeichne. Diese Stärke wolle er nutzen, «denn ich glaube, das ist eine unterschätzte Kraft», so Wanner gegenüber persoenlich.com.

Verwaltungsratspräsident und Verleger bleibt Vater Peter Wanner. Bruder Florian ist Leiter der Regional-TV-Stationen, der Radios und der Today-Portale, Schwester Anna ist Co-Leiterin des Inlandteams der Mantelredaktion von CH Media und Verwaltungsrätin.

Michael Wanner leitete bislang das Newsportal Watson. Als Geschäftsführer brachte er es in die schwarzen Zahlen und expandierte in die Westschweiz. Davor hatte er Erfahrungen beim deutschen Medienunternehmen Gruner + Jahr gesammelt. Michael Wanner verfügt über einen Master-Abschluss in Law and Economics der Universität St. Gallen sowie über einen Master in Public Administration der Harvard Kennedy School. (pd/nil)